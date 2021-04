Estos estados de EE. UU. vacunarán a los viajeros extranjeros contra el covid-19

- Publicidad -

Las vacunas se están moviendo a la velocidad del rayo en los EE. UU. Y muchos estados ahora han abierto la elegibilidad para todos los adultos mayores de 18 años. Esto también incluye a los viajeros fuera del estado e incluso fuera del país. Ya sea que se trate de una herramienta genial para impulsar la economía con el turismo o que los estados lo hagan por la bondad de su corazón, los viajeros de todo el mundo que son elegibles para ingresar a los EE. UU. Ahora pueden recibir la vacuna Covid-19 en algunos estados.

Dado que muchos países, incluido Canadá, experimentan implementaciones muy lentas, algunos viajeros están optando por encontrar sus vacunas en otros lugares. En los EE. UU., Las vacunas son abundantes y en casi todas las farmacias, centros de salud, supermercados, Walmart y en los estadios de autoservicio en todo el país.

Si bien el gobierno de los EE. UU. No ha hecho una declaración sobre el turismo de vacunas, los estados individuales tienen la autonomía para decidir quién es elegible para la vacuna.

- Publicidad -

Las políticas fronterizas de EE. UU. Y la elegibilidad para las vacunas Covid-19 cambian con frecuencia sin previo aviso . La información puede cambiar de la noche a la mañana. Estos son tiempos sin precedentes y viajar para recibir la vacuna Covid-19 conlleva riesgos que incluyen que se le niegue la entrada, no sea elegible para la visa, se infecte con Covid-19 mientras viaja o la imposibilidad de recibir la vacuna. Travel Off Path no se posiciona ni a favor ni en contra de la ética del turismo de vacunas.

Elección de la vacuna Covid-19

Más adelante en el artículo también veremos cómo encontrar el tipo de vacuna que desea recibir, pero primero identifique a qué estado viaja a continuación para recibir su inoculación.

Estados que permiten a los viajeros recibir la vacuna Covid-19

Arizona

Arizona abrió las vacunas Covid-19 para todos los adultos mayores de 16 años a partir del 31 de marzo de 2021.

Según el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, “El lugar de residencia permanente no influye en si alguien puede vacunarse en Arizona. Consulte los detalles del lugar de vacunación para conocer los requisitos adicionales de identificación y residencia, ya que los lugares de vacunación del condado pueden restringir las citas a los residentes del condado «.

Will y Mona Presley de Ontario ya recibieron su primera inyección y están programados para su segunda dosis según CBC.

“No hay restricciones de ciudadanía o residencia aquí. Nos trataron como a cualquier otra persona en cuanto a la residencia ”, dijo Will Presley en un programa de radio matutino de CBC .

Cómo obtener su vacuna en Arizona

Hay diferentes formas de obtener la vacuna Covid-19 en Arizona. Lo único que deberá proporcionar es una identificación emitida por el gobierno, como un pasaporte, para demostrar su edad.

Encuentre una cita de vacunación Covid-19 administrada por el estado en Arizona

Encuentre un evento de vacunación emergente en Arizona

Encuentre una cita para la vacuna covid-19 en ubicaciones como Walmart, Costco, Safeway y CVS.

Luisiana

El gobernador de Louisiana anunció que a partir del 29 de marzo de 2021, todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para la vacuna Covid-19.

“Basándonos en las dosis que tendremos disponibles la próxima semana, ahora es absolutamente el momento de expandir la elegibilidad para vacunas lo más ampliamente posible, que es para todas las personas de 16 años o más en Louisiana”, declaró el gobernador John Bel Edwards.

Según el Departamento de Salud de Luisiana , no existen requisitos de residencia en Luisiana para recibir la vacuna Covid-19.

“ Todos los habitantes de Luisiana de 16 años o más son elegibles para vacunarse contra Covid-19 ”, dice el Departamento de Salud de Luisiana. “Tener una gran parte de la población vacunada es nuestra mejor oportunidad para volver a alguna forma de normalidad. De acuerdo con las conversaciones con nuestros socios federales, nos alienta que Luisiana reciba dosis suficientes para vacunar a todos los que quieran una inyección «.

Cómo obtener la vacuna Covid-19 en Luisiana

Con la excepción de los eventos emergentes, todas las vacunas Covid-19 en Louisiana requieren una cita. Hay cientos de ubicaciones oficiales para elegir en el sitio web del Departamento de Salud de Louisiana. Estas son las tres formas diferentes de buscar o reservar una cita.

Reserve una cita en un lugar que figura en el sitio web del Departamento de Salud de Louisiana .

Encuentre una cita para la vacuna covid-19 en ubicaciones como Walmart, Costco, Safeway y CVS.

Encuentre un evento de vacunación emergente en Louisiana.

Texas

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas , a partir del lunes 29 de marzo de 2021, todas las personas mayores de 16 años ahora son elegibles para recibir una vacuna COVID-19 en Texas.

No existe ningún requisito de residencia o ciudadanía en Texas para recibir la vacuna Covid-19. Según Texas Health and Human Services » No hay requisitos de residencia o ciudadanía para recibir una vacuna COVID-19, y no se requiere un número de seguro social».

Cómo obtener la vacuna Covid-19 en Texas

Con la excepción de los eventos emergentes, todas las vacunas Covid-19 en Texas requieren una cita. Hay miles de ubicaciones oficiales para elegir. Estas son las tres formas diferentes de buscar o reservar una cita.

Utilice el Mapa de disponibilidad de vacunas de Texas para buscar y reservar una cita.

Encuentre una cita para la vacuna covid-19 en ubicaciones como Walmart, Costco, Safeway y CVS.

Encuentre un evento de vacunación emergente en el área de Dallas.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado