Las chucherías un «cambio» ante la escasez de divisas para dar vuelto en los locales

- Publicidad -

Consumidores afirman que los comercios dan cambio con mercancía por falta de efectivo en dólares y bolívares. Otra forma de dar vuelto es a través de pago móvil. Comercios crean listas de clientes con diferencia pendiente. Continúa la práctica de gastar todo el billete verde por escasez de sencillo.

Ronald Flores afirmó que recibió vuelto en cambures, mandarinas, caramelos, chocolates. “En algunos automercados abonan el dinero que le queda a uno en una cuenta o nos meten un sistema”.

Aseguró que bolívares en efectivo “no existe, solo en cajeros de Banesco, cuando hay. Sigue el ‘complételo’, varias veces tuve que buscar más mercancía hasta gastar todo el billete o pago la diferencia por pago móvil”.

- Publicidad -

Añadió que en los automercados el cambio está difícil. Le dicen al cliente que espere que otro pague con un billete de $5 o menos.

Reinaldo Yánez afirmó que “unos vendedores de frutas y hortalizas me dieron vuelto con una manzana porque pagué con un billete de $10 y no tenían efectivo, solo de $5. El cambio en bolívares no existe. En una cadena de farmacias nunca tienen sencillo en verdes”.

No hay cambio en dólares

Norkys Mendoza aseguró que el saldo lo dan con cualquier cosa por escasez de efectivo en divisas, “me pasó muchas veces. Me dieron una chupeta, pepito, caramelos, un chocolate. Me hicieron gastar todo el billete. Los chinos le dicen a uno que tiene que gastar todo porque no tienen vuelto”.

Precisó que “en ningún lado hay bolívares. Así no puedo comprar y recorro varios sitios. En todas partes, comercios y farmacias está difícil el tema el cambio”.

María Serna aseguró que hace días le dieron por diferencia “una esponja de fregar, otras veces me dieron golosinas. Los automercados dan a escoger qué llevar, caraotas, aliños, jabón de tocador o un bombillo. Aunque no se necesite uno se lo lleva porque no hay liquidez en dólares”.

Añadió que “o hacen que uno consuma todo el billete o lo anotan en una lista para regresar luego por el dinero. Más que todo en supermercados está difícil el vuelto, debe ser por la facilidad del punto de venta”.

El pago móvil es una solución

Algunos comercios transfieren el cambio por falta de sencillo. Mauricio Falcón precisó que “varias veces me pagaron el vuelto con pago móvil porque no tienen, deberían dar dólares”.

Afirmó que en una cadena de farmacias “nunca hay sencillo en divisas y en todas partes piden que uno complete con productos o que deje el dinero y me llaman para que vaya luego a recoger el vuelto”.

Agregó que en una carnicería le completaron el pago con pollo y que no hay cambio en moneda venezolana.

Naila Molina aseguró que siempre dan vuelto con pago móvil, con $1 o $2 de diferencia. “El sábado fui a comer en La Guaira y me pagaron la diferencia con pago móvil. Suele pasar que pidan en los negocios que uno gaste todo el billete de dólar, me lo dicen, pero no lo hago porque no me parece justo gastar lo que ellos digan”.

Añadió que “vuelto con efectivo en bolívares tengo mucho tiempo que no lo veo. Si uno quiere pagar la diferencia en bolívares ponen el valor del dólar a una tasa mayor que la el día. En restaurantes y carnicerías está difícil el cambio”.

DATO:

80% Subió pago de vuelto con mercancía según consumidores. La distribuidora El Páramo en Quinta Crespo recibe y da vuelto con monedas gringas. Comerciante José Gutiérrez da vuelto con manicería por $1.

Tomado de 2001.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado