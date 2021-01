Escasez de gasolina en Guayana hunde al sector autopartes y servicio automotriz

- Publicidad -

En el estado Bolívar el despacho de combustible ocurre solo en la semana de flexibilización y con dos días de por medio por lo que los conductores pasan en colas hasta unos seis días para ser abastecidos y eso cada tres o cuatro semanas dependiendo del número de placa.

La situación de escasez no solo afecta a los propietarios de vehículos que se ven obligados a desatender sus trabajos por dormir en las colas, sino también a los comerciantes de autopartes.

Yldefonzo Díaz, vendedor de repuestos, señaló que además de los costos de los insumos, el reducido despacho de gasolina ha llevado a una caída de más del 80% en la comercialización de sus productos.

Los transportistas interurbanos por los largos recorridos que hacían eran de sus principales clientes, pero esto cambió drásticamente. De los tres o dos viajes diarios que podían realizar estos choferes entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, pasaron hacer un traslado cada dos o tres semanas, dada la escasez de combustible que disparó los precios de la gasolina y los pasajes.

Díaz consideró que dado lo difícil que se ha vuelto abastecerse de gasolina, estos transportistas desaparecieron. “Un vehículo que le hacían (un cambio de aceite) cada una semana, cada dos semanas, porque trabajaba en la ruta, lo hace ahora cada cuatro meses”, dijo.

Relató que los transportistas solían adquirir repuestos cada dos meses pero esto cambió hace dos años. “Se han ido los trabajadores porque muchos ganaban comisiones por venta, imagínate si las ventas están tan precarias”, expresó.

Una pastilla de frenos oscila entre los 10 y 50 dólares, un amortiguador puede costar entre 50 y 150 dólares, montos que pueden considerarse altos incluso para quienes no dependen de un salario mínimo o pensión para subsistir. Díaz detalló que de las 100 piezas que podía vender en 20 días, ahora menos de 20 repuestos tardan en venderlos hasta mes y medio.

Sin embargo, cree que los que sí pudrieran comprar estos insumos tampoco lo hacen dado que no tienen el requerimiento por el poco uso que se le está dando al carro. “Más allá de que esté caro, es que tampoco te preguntan por eso, volvemos a lo mismo, no están circulando los vehículos y si un vehículo no circula, no se desgasta y no amerita ningún tipo de mantenimiento”, relató.

Un problema más grave en Bolívar

Carlos de Sousa, encargado de una tienda de venta de aceites y baterías, señaló que en julio de 2020, cuando hubo un despacho no tan precario del combustible por la llegada de buques con gasolina iraní, fue el mejor mes en cuanto a ventas.

Estima que de los 15 cambios de aceite que podía vender al mes, ahora vende unos nueve, mientras que quienes iban semanal para comprar un aceite, por alguna pérdida del motor, ahora lo hacen entre cada dos y cuatro semanas. “No todo el mundo está haciendo un cambio de aceite, porque no está rodando los carros, se ha vendido más las baterías porque el hecho de que un carro pase mucho tiempo parado una batería pierde la carga”, dijo.

La empresa tiene sucursales en Maturín, Lechería, El Tigre, Puerto La Cruz y Porlamar. En comparación con otros lugares, el encargado señaló que en Caroní es donde las ventas han estado más bajas, dado que Bolívar es uno de los estados con mayores deficiencias en el despacho.

