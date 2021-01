Corpoelec aumenta tarifas más de 3.000% a empresarios del estado Bolívar

- Publicidad -

El diezmado sector empresarial de Bolívar se enfrenta a una nueva complicación aparte de la grave escasez de combustible, la pandemia, la limitación de horas para trabajar y los impuestos, y es que, en estos dos últimos meses el precio del servicio eléctrico aumentó más del 3.000%.

No importa si el local está vacío o si no se han abierto las puertas por la cuarentena aplicada desde de marzo, empresarios que pagaban entre 2 y 3 millones de bolívares, pasaron a pagar por encima de los 50 millones, como mínimo.

El encargado de un local de alimentos en Alta Vista comentó que pasó de pagar 2 millones de bolívares en diciembre, a 80 millones de bolívares (3.900% más). “Sin medidor, ni nada, digamos que fue así de repente”, advirtió el comerciante, quien desconoce a qué se debe tal incremento de la tarifa.

Antes de la subida ni se preocupaban por incluir en sus costos las mensualidades de la energía eléctrica, por lo que el dinero del aumento de Corpoelec lo tenían para otros gastos, algo que considera deberá cambiar de ahora en adelante, para no trabajar a pérdida.

“Vamos a tener que ponernos las pilas y meter eso, porque es un gasto muy grande (…) tendremos que subir algunos precios, no solo por la inflación, sino por este costo”, dijo.

Para el comerciante el aumento puede ser justo siempre y cuando la calidad del servicio justifique el precio, mejoren las condiciones y los salarios de los trabajadores de Corpoelec. “Si los bajones de luz van a desaparecer o a minimizarse o si la luz no se va a ir tanto”, argumentó.

El incremento afectó incluso al sector licorero, el cual apenas viene trabajando desde diciembre y enero solo opera en semana flexible. Ozarik Gutiérrez, propietario de una licorería, expresó que de poco más de 1 millón y medio de bolívares en octubre, pasó a 54 millones (3.374%) en diciembre, poco más de 40 dólares en ese entonces.

“El golpe es duro, me pega”, comentó. Pese a que el comerciante considera necesario un ajuste, no le pareció correcta la forma ni el momento. “Hacía falta sincerar eso, pero me lo sinceraste muy bruscamente en un momento difícil para el comercio”, expresó.

Gutiérrez consideró que todos deben pagar y no ser una carga solo del empresario, además de eso señaló que el dinero de las tarifas debe ser reinvertido para que no empeore el servicio, no haya bajones de luz y no se dañen los equipos.

