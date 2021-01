Oliveros : Aseo urbano privado en Venezuela necesita tarifas competitivas para mantener operatividad

- Publicidad -

El economista Asdrúbal Oliveros dijo este lunes que el deterioro de los servicios públicos afecta la calidad de vida de los venezolanos cuando las empresas prestadoras no pueden cubrir sus costos.

Sobre el aseo urbano señaló que en la actualidad la responsabilidad en algunos municipios del país es de empresas privadas y no de entes dependientes de las alcaldías como en el pasado.

“Estas empresas necesitan poder garantizar una tarifa adecuada para poder sostener todos los costos que involucra la recolección de basura, eso implica grandes inversiones, tiene un alto desarrollo tecnológico y una logística que no es sencilla. Para eso tienen que garantizar un esquema tarifario adecuado, pero si no se garantiza una tarifa adecuada que recoja esta estructura de costo, sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades de transporte, lo que termina ocurriendo es un deterioro importante del servicio de aseo y recolección de basura que nos perjudica a todos”, precisó.

“Muchas veces pensamos que la recolección de la basura está atada únicamente a la basura que genero en mi casa o a la basura que genero en mi empresa. Si genero poca basura, debería pagar una tarifa extremadamente baja, no es lo único a considerar”, manifestó el economista.

Asdrúbal Oliveros subrayó que los precios por la recolección de basura va de lo individual a lo colectivo, desde el hogar, los espacios públicos hasta el tratamiento final de los desechos. “En mi tarifa de aseo, no solamente estoy pagando por la basura que estoy desechando de mi casa, sino también por mantener limpio mi edificio, mi calle, mi municipio. Todo eso está involucrado en la tarifa que a mi se me cobra porque es un proceso integral”, añadió.

Oliveros recordó que el aseo es como cualquier otro servicio público, que necesita tarifas que permitan mantener su operatividad y no afectar más la calidad de vida de los ciudadanos.

“Si yo no tengo puedo garantizar los costos para poder abastecer de agua mi casa, ¿Qué va a terminar pasando? Que el agua no va a llegar, que va a haber racionamiento. Pierdo mi libertad de bañarme, de cocinar, de lavar cuando yo quiera. Si una empresa que presta las telecomunicaciones no puede cobrar la tarifa adecuada para poder hacer las inversiones, la velocidad del internet va a ser muy baja, el teléfono no va a funcionar o no va a haber garantía de que a mi me puedan reparar una falla que tenga con mi línea telefónica”, reflexionó.

