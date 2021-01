AN: Venezuela registró una inflación de 3.713% durante el 2020

- Publicidad -

Nicolás Maduro acabó con todo en Venezuela y sumergió a los venezolanos en una emergencia humanitaria compleja: No hay agua, los apagones son el pan de cada día, no hay gas doméstico, el sueldo no alcanza, y el hambre se agudiza ante la hiperinflación que no se detiene.

En ese contexto, el Observatorio Venezolano de Finanzas de la legítima Asamblea Nacional, reveló este miércoles 6 de enero que la inflación del mes de diciembre de 2020 se ubicó en 21,2%, la acumulada de 3.713,% y la interanual se ubicó en 3.713″.

Tomado de Alberto News.

