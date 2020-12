Compras de última hora se pagan en dólares

- Publicidad -

Cuando faltan dos días para festejar la Navidad 2020, los caraqueños están en las calles haciendo las compras de último momento.

En el mercado de Quinta Crespo, Descifrado constató que casi no existe la referencia precios expresada en bolívares, la moneda de curso legal en Venezuela. Es un secreto a voces que el dólar es el marcador y referente de precios.

El kilo de hoja para hacer hallacas esta en 0,7 centavos de dólar. El paquete de hoja para hacer 50 hallacas, empaquetado, esta en 3,5 dólares.

«Como casi no hay billetes de bolívares en efectivo, aceptamos pagos en puntos de venta y en pago móvil a la tasa de 1.100.000 bolívares por dólar» explicó, a Descifrado, Carlos López, propietario de un puesto de venta de verduras.

El kilo de carne para guisar, ideal para las hallacas, está entre 3,5 y 4 dólares en tanto que el pernil esta a 7 dólares el kilo.

«Así no se puede, está demasiado caro el kilo de pernil», dijo Nubia Blanco a Descifrado. Dijo que en su casa se comerá pollo o asado pues «no hay plata para comprar un pernil tan caro. Yo pague un millón a mi consejo comunal y no ha llegado nada, no me hago ilusiones, al menos para la navidad», dijo la consumidora.

