972% aumentó gas domestico durante 2020 pero las hornillas están apagadas y la leña está encendida en Venezuela

Desde diciembre de 2019 a la actualidad la gobernación de Lara ha aplicado cuatro incrementos del servicio de gas doméstico, pero las hornillas y hornos en las zonas residenciales de la entidad siguen apagadas. El primero fue en febrero, luego mayo, septiembre y ayer 21 de diciembre fueron los otros meses cuando la empresa Gas Lara sorprendió a los usuarios con sus tarifas. Carmen Sequera, habitante del sector 5 de Julio al oeste de Barquisimeto, catalogó de «burla», que las autoridades regionales hayan incrementado a 150 mil bolívares la bombona de 10 kilos, que en diciembre de 2019 valía 14 mil bolívares, lo que representa un aumento de 972% en 52 semanas.

«He venido nueve veces en lo que va de año a reclamar por mi bombona en la oficina de Gas Lara, en la carrera 19 entre calles 30 y 31. La cancelé en febrero antes de la pandemia y valía bs. 20.500, he pagado el diferencial cada vez que han aplicado incrementos porque lo que alegan es que sino pago, no me la llevan a la casa», comentó la mujer de la tercera edad que tiene que cocinar en leña porque aún no le ha llegado la bombona y el humo le ha provocado afecciones en sus vías respiratorias.

Ahora los guaros deberán pagar por la bombona de 18 kilos Bs. 200 mil, 41% más que lo que valía el mes pasado. La bombona de 27 kilogramos ahora cuesta 400 mil bolívares, es decir 90% de incremento, y la de 43 kilos vale ahora 550 mil bolívares, 62% más que en el mes de noviembre.

«Tengo una factura paga desde el mes de abril por una bombona de 43 kilos, para ese momento valía 90 mil bolívares y cuando pregunto en la oficina de Gas Lara, me dijeron que ya fue despachada cuando no es así, nunca me llevaron el servicio», denunció Xiomara Vásquez, ama de casa que habita en Barrio Nuevo, al oeste de la ciudad, precisó que espera cocinar sus hallacas para Navidad con gas, para no tener que recurrir a un fogón que le deje un sabor ahumado.

Las irregularidades con el envío de las bombonas son las denuncias más frecuentes en la oficina principal de Gas Lara, los usuarios aseguran que salen en el sistema como si ya hubiesen recibido el cilindro, pero los camiones no se han aparecido por las comunidades. «La única explicación lógica es que desvían las bombonas al bachaqueo. ¿Cómo explican que las bombonas de 43 kilos hayan desaparecido, pero en el mercado negro con 200 dólares la puedes conseguir?», es la pregunta que se hace José Moreno, del sector Indio Manaure.

Sin producción

Rafael Quiroz, economista petrolero, explicó que el interior del país está sin gas, porque el 92% de las reservas gasíferas del país coexisten en el subsuelo con el petróleo, es gas asociado, y al haber una reducción en la producción de crudo, a las comunidades no va a llegar el gas licuado de petróleo requerido. El 8% restante es gas libre y se encuentra en yacimientos, que tampoco tienen gas por la falta de inversión de PDVSA.

Comentó que PDVSA pasó de producir tres millones 500 mil barriles diarios de petróleo a 410 mil barriles diarios este año, es decir tan sólo el 12% del crudo que extraían hace 22 años.

La Prensa de Lara

