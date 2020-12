Opciones para no quedarse sin comprar el «Niño Jesús» este año

- Publicidad -

“La ilusión de la Navidad, apartando el sentido religioso, es la que dan los niños que creen en la magia del Niño Jesús y esperan con ansias la medianoche del 24 de diciembre para recibir un regalo. Tenemos años viviendo rachas complicadas, no solo es que ya no existe publicidad como antes donde los niños veían por televisión nacional los juguetes de moda y elegían lo que deseaban. Sino por el tema importación, sanciones, pandemia, hiperinflación, ventas bajas. Todo se ha unido y es una relación de perder-perder para todos prácticamente. Tengo 30 años con esta juguetería y por lo menos los últimos cinco han sido muy tristes. No hay niños felices entrando a la tienda, no hay padres contentos por encontrar lo que buscan. Llegan, ven, preguntan precios y se van. Veremos después de Navidad si logramos mejorar los números pero no tengo expectativa. Este año no pude comprar mercancía nueva, todo lo que tengo es lo que me queda de años atrás”, contó Manuel Figuera, dueño de una pequeña juguetería en Caracas.

El año 2020 ha traído muchas decepciones y angustias para gran parte del mundo. En Venezuela el panorama no ha sido alentador, sin embargo, las tradiciones siguen su curso y las opciones aumentan para que todos los padres puedan llevarle a sus hijos un regalo de Navidad.

Jugueterías con productos nuevos

Antonio Domínguez, presidente de la Cámara de Juguetes de Venezuela, aseguró que a pesar de la crisis que se ha generalizado con la pandemia, desde el sector han hecho un esfuerzo para que esta Navidad sea “buena”.

Acotó que sí ha sido complicado el proceso de importación de los productos pero a su vez garantiza que en los anaqueles habrá lo más nuevo del mercado y a precios accesibles. “No van a faltar productos en estas navidades. Vamos a tratar de que los deseos de los niños, para la temporada maravillosa, sean cubiertos, con las novedades que salen en el año”.

Aún es temprano para revelar cifras de ventas, lo que si comentó es que esperan “llegar al máximo posible” para cubrir con las necesidades y los compromisos de los involucrados en la industria.

“Esperamos tener juguetes y productos para todos los bolsillos, una Navidad que les llegue a todos. Hemos tenido que buscar marcas grandes y productos más genéricos”, aseguró Domínguez.

El presidente de la Cámara de Juguetes añadió que la oferta de juguetes nacionales crece para hacer sostenible al sector, a pesar de que el componente importado sigue siendo superior.

Lo más buscado por los padres este año han sido patinetas, bicicletas, barbies, carros a control remoto. Sin dejar atrás los juegos de mesa y algunas muñecas de moda, según algunos encargados de jugueterías.

Promesas del Gobierno

Nicolás Maduro afirmó en días pasados que estaban garantizados los juguetes para los niños este año y que serían próximamente distribuidos a través de los diferentes Consejos Comunales en todo el territorio nacional.

“Tengo en mis manos todos los juguetes que el Niño Jesús le envía a todos los niños y niñas del país en estas navidades”, indicó Maduro en cadena nacional.

Muchas familias de bajos recursos esperan con fe que esas palabras se hagan realidad para poder regalarle una sonrisa a los más pequeños de la casa. “Yo no tengo ni para comprarle una muñeca de trapo a mi hija, así que me toca esperar si es verdad que va a llegar algo para los niños como dijo el presidente”, dijo Carmen Caraballo, trabajadora informal.

Juguetes usados o en cómodas cuotas

En estas fechas es común ver vendedores informales, en calles, ferias y ahora en redes sociales ofreciendo juguetes, entre otras cosas. Mucho de lo que se vende es de segunda mano y se convierte en la mejor opción para los padres que buscan ofertas.

“Estoy vendiendo juguetes de mis hijos en buen estado que ya no van a usar más. Tengo un carro Nikko, una batería para niños, muñecas como nuevas, controles de Wii, y algunos videojuegos de PlayStation 3. Lo vendo todo en dólares o pago móvil. Y a precios que no golpean tan duro el bolsillo”, dijo Carlos Neri, quien aprovechó la flexibilización ampliada para instalarse en una “feria improvisada” del Oeste de Caracas.

Magaly Hernández, otra vendedora informal, indicó que ha habido bastante movimiento de personas pero pocas ventas. “La gente pregunta y no compra y eso que estos precios son muy económicos. Los juguetes cuestan entre 10, 20 y 40 dólares. Aquí puede conseguir desde carros a control remoto, muñecas, ropa, zapatos, juegos, muñecos para varones. Espero tener más ventas que en años anteriores”, indicó.

En otro puesto, Luis Zambrano, dijo que lo más caro que tiene es un monopatín en 45 dólares. Las muñecas están entre 10 y 18, que es lo más económico. “En dólares no subimos los precios. Pero si quieren pagar en bolívares, solo acepto pago móvil, si varía el precio según la tasa oficial del día”, explicó.

El sistema de apartado ha sido la novedad de este atípico año, desde octubre algunas jugueterías ofrecían a sus clientes esta modalidad de pago. “Hay que ingeniárselas para vender y para ayudar al venezolano. Nuestros precios los manejamos en divisas pero si quieren pagar en bolívares el abono se hace a lo que marque el precio del dólar paralelo el día que venga el cliente. Con esto hemos conseguido atraer bastante gente, desde octubre van pagando los juguetes que apartaron y se lo llevan al terminar de pagar”, dijo Nelly Blanco, encargada de una tienda de juguetes en un centro comercial capitalino.

Esto a juicio de Blanco ha permitido que las personas puedan adquirir juguetes de una manera más cómoda, ya que no se devalúan los precios porque “el precio se mantiene en divisas”.

El inventario de las tiendas ha sido difícil de renovar según los entrevistados pero aseguran que las ventas de este año les permitirán traer mercancía nueva para el 2021.

“Paradójicamente este año con todo y el Covid-19 ha venido gente a preguntar, comprar o apartar juguetes desde finales de octubre, creo que luego del 24 podremos ver que las ventas mejoraron y para el próximo año podremos tener mejores ofertas y juguetes”, añadió Blanco.

Por otra parte, Ana Gómez trabajadora de otra juguetería coincidió al manifestar que esta temporada decembrina está bastante movida con los sistemas de apartado.

“Aquí damos un plazo de un mes. Tenemos un surtido de juguetes que van desde los más económicos hasta los más costosos, hay opciones desde diez dólares hasta más de 100, pero los padres siempre tratan de hacer el regalo del 24 de diciembre”.

Destacó que han tenido que reinventarse con los métodos de compra, es decir que a través de las redes sociales colocan los productos y las personas lo que hacen es preguntar precio y disponibilidad y luego son llevados a través del sistema de envío por delivery.

