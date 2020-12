Liuba Malpica: El problema económico de Venezuela se debe a la falta de producción

- Publicidad -

Liuba Malpica, economista de la UCLA, manifestó a Elimpulso.com que la hiperinflación en Venezuela es consecuencia de la falta de producción.

Detalla también que en el país el dólar ha experimentado un proceso de devaluación de su valor, asegurando que aunque su costo se eleva constantemente, su poder de compra se devalúa con el tiempo.



“El dólar no tiene la misma fuerza que antes, a esta moneda le está pasando lo que le pasó al bolívar, la raíz del problema para cualquier moneda que se comercialice en Venezuela es que no hay producción, mientras no haya producción y la demanda de alimentos o bienes siga creciendo la moneda con la que tu vayas a comprar va a estar cada vez más devaluada, el problema no es monetario sino de producción”, declaró.

La especialista señala que los llamados bonos otorgados por el régimen de Nicolás Maduro a la población inciden negativamente en la economía.



“Existen una serie de bonos que se han estado filtrando a la sociedad y eso genera una mayor cantidad de dinero circulante, ese dinero adicional hace que aumente la demanda de productos pero la oferta no tiene cómo hacer frente a esto porque los procesos productivos no han terminado de arrancar y quien produce quiere proteger sus ingresos incrementando el valor de los productos que ofrece”, indica.



Ante esta realidad, la economista recomienda evitar ahorrar en divisas y por el contrario invertir el dinero en bienes que puedan ser comercializados más adelante puedas comprar ahorita compralo porque no tiene sentido guardar dinero en efectivo porque este va a perder valor, en procesos de hiperinflación la recomendación es comprar bienes útiles”, afirmó.

Sobre el valor del dólar paralelo, Malpica pronostica que su valor pudiera llegar a los 2.000.000 de bolívares a finales de este año.



“En la medida que el precio del dólar va subiendo, esto hace creer a quienes manejan las políticas públicas que la manera de dar respuesta es subiendo el sueldo y eso lo que hace es que incentiva el incremento del dólar y este seguirá su escalada. A final de año debe estar llegando a los dos millones de bolívares su valor”, aseguró.

Con información de El Impulso.