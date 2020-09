Una señora de 80 años expresó sus razones para salir a protestar

View this post on Instagram

𝗘𝗹𝗹𝗮 𝗲𝘀 𝗺𝗶 𝗺𝗮𝗺𝗮́. 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗲𝗻𝗲 𝗢𝗿𝘁𝗶𝘇. 𝗧𝗶𝗲𝗻𝗲 80 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗴𝗿𝗲 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗮. Es demócrata y cada vez que puede sale a protestar porque quiere un cambio. Porque dice que no merece pasar su vejez viendo cómo destruyen su país. Hoy volvió a salir. Lo hizo sin decirme nada. Sabía que no lo aprobaría. Ella creyó que yo no me enteraría. Pero no solo salió a protestar, sino que por declarar a la prensa, cuando se retiró del punto de la protesta, se la llevaron retenida junto con quien la llevaba a su casa. Yo me enteré por boca de otros. La había visto minutos antes de enterarme. Después de lo ocurrido y no me dijo nada. “Sabía que me matarías” me confiesa al teléfono con una risa pícara al saberse descubierta. Me dice que habían muchos GNB. Que ella y otros dos declararon a la prensa y un GNB estaba lejos del pelotón y muy cerca de ellos. Me dice que “el tipo estaba mosca” y cuando ella se fue en una moto con un amigo, los pararon en el semáforo unos 5 GNB en moto, les pidieron los papeles y los llevaron al comando que está detrás de Parque Aragua. Les dijeron que los iban a llevar a San Vicente y ella sin miedo les dijo: “vámonos”. Me dice que llegó un uniformado de mayor rango y les preguntó por qué estaban protestando. Su respuesta fue: “porque a mis 80 años no merezco vivir en este país que han destruído, porque merezco tener agua, luz y gas todos los días que me quedan de vida, porque mis nietos y mis hijos merecen una mejor Venezuela, porque esto tiene que cambiar…” me dice y finaliza con orgullo: “el militar casi que se viene conmigo”. Decidieron dejarla ir, pero pretendían dejar a su amigo. El que conduce la moto. Ella no lo permitió. Se fueron y les tomaron esta foto. No imaginan la impotencia y la indignación que tengo en este momento. ¿¡A una mujer de 80 años?! ¿¡EN SERIO?! Que bajo han caído. ¿¡Qué delito cometió!? La protesta pacífica NO es delito. Ella me dice que lo único que le faltaba era que la detuvieran y que ya se puede morir tranquila. Que nunca tuvo miedo. Que no lo tiene. Que seguirá alzando su voz cada vez que le provoque. Mamá @marleneortizad, ¡estoy orgullosa de ti!