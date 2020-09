Joven venezolano en EE.UU requiere ayuda para costear gastos médicos tras sufrir aparatoso accidente

- Publicidad -

Joven venezolano Ricardo Mirabella solicita ayuda económica para costar gastos médicos tras sufrir aparatoso accidente en la vía principal hacia popka Vineland Rd en Estados Unidos el pasado 9 de septiembre.

A través de una campaña incida a través de Gofundme.com el venezolano, quien también es deportista se describe así mismo como una persona sin vicios y con sólidos valores morales quien viajó a los Estados Unidos huyendo de la crisis económica que enfrenta Venezuela.

Mirabella tiene lesiones en sus piernas y brazos para lo que requiere 25 mil dólares. La persona responsable de la colisión es una señora quien no estaba incluida en la póliza de seguros del vehículo, razón por la cual la aseguradora no pagara nada.

A través de la campaña emprendida a través de Gofundme el venezolano redacta una carta en la que expresa lo siguiente:

«Escribo está carta para solicitar la ayuda que pueda recibir de ustedes ya que me encuentro solo en este país en la espera de un estatus migratorio y he sido víctima de un accidente automovilístico el cual sucedió el día 6 de septiembre a las 9 pm aprox».



relata ademas que «en vista de que estoy esperando un proceso migratorio no estoy trabajando y ahora tengo que cubrir el gasto del hospital, la compra de los medicamentos, la terapia y el médico que tiene que chequearme el brazo y no tengo seguro medico y tampoco tengo dinero para cubrir los gastos que se me imputan, todo esto sin yo haberlo causado».



«Soy un venezolano que vino a este gran país buscando salir de la crisis en mi país y así poder ayudar a mis padres que quedaron en Venezuela sufriendo la crisis que todos sabemos».

https://www.gofundme.com/f/255r9unz40?utm_source=fb_copy_link&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet

