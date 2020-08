En Zulia se harán cortes de luz por 6 horas en 4 bloques

- Publicidad -

El plan de administración de carga o cortes eléctricos presentado por el gobernador Omar Prieto este lunes 24 de agosto será de 4 bloques que tendrán una duración de seis horas cada uno.

De acuerdo con la información aportada por el titular del Ejecutivo regional, el bloque A irá de las 10:00 am a 4:00 pm; el bloque B de las 2:00 pm a 8:00 pm; el bloque C quedó fijado entre las 6:00 pm y las 12:00 medianoche y un bloque D que se extenderá entre las 8:00 pm y las 2:00 am.

En la puesta en marcha del plan han sido priorizado algunos circuitos, dijo Prieto, entre ellos, el del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM).

De acuerdo con información oficial, preliminar los bloques A, B y C serán así:

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio

San Francisco

Lago Azul (C1) La Pastora (C1)

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio

Maracaibo:

Ziruma, Mara Norte, Sabaneta, Las Marías, Las Camelias, Lido, Chirinos, Pomona, Regional 8, Fonseca, San Benito, 18 de octubre, Radiodifusor, Milagro Norte, Ricardo Aguirre, Kapital.

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio:

Rosario de Perijá

Aurora, Aquí me Quedo.

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio:

Baralt

La línea, Campos Petroleros

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio:

Cabimas

Las Cabillas, Barrio Obrero, Cúpulas, Calle Cumaná, Gran Sabana, 5 Bocas.

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio:

Miranda

Altagracia 2, Los Puertos, La Salina, AV 6, Mecocal, Sur

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio:

Santa Rita

El Menito, San Benito (COL), Residencias Santa Rita, Macanilla, Maternidad.

Bloque A

Restricción del

Servicio eléctrico de

10:00 am 4:00 pm

Municipio:

Lagunillas

Carretera L, Valmore Rodríguez, El Danto, Campo Lara, Alfarería, Pica Pica, La Nobleza, Parcelamiento, Piedras Blancas, Viviendas Rurales, Ciudad Urdaneta, Fabricio Ojeda, Lagunillas, C.C. Lagunillas, Sibaragua.

Bloque B

Restricción del

Servicio eléctrico de

2:00 pm a 8:00pm

Municipio:

San Francisco

Escuela de Policía, Samán, Vencemos Mara, Noriega Trigo (C1) , San Francisco, Induatrial, Empresarial (Metro)

Bloque B

Restricción del

Servicio eléctrico de

2:00 pm a 8:00pm

Municipio:

Maracaibo

San José (C1), Guayabal Metro ( C1) , Cotorrera, Cecilio Acosta.

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio:

San Francisco

Villa Bolivariana, Lufkin, Acueducto, Esperanza, Mercamara, Rafael Caldera, Suramérica, San Rafael.

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio:

Maracaibo

Varillal ( Metro), La Victoria, Ciudadela, Virgen del Carmen, 5 de Julio, Adolfo Pons, Los Caminos, Las Cumbres, Delicias Norte, El Trébol, Rotaria, Patrulleros.

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio:

Valmore Rodríguez

24 de julio, C. Asistencial, La Planta

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio:

Baralt

Chamarreta

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio:

Cabimas

ENELCO, Miraflores, Clínica Bello Monte, Despacho

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio:

Miranda

Quisiro

Bloque C

Restricción del

servicio eléctrico de

6:00 pm a 12:00 am

Municipio

Lagunillas

La Granja, Sierra Maestra, Seguro Social, AV 44, Industrial, Los Samanes

Con información de Panorama

