Scharffenorth: Nuevos administradores del servicio de DirectTv no pueden violar las sanciones de EEUU

En entrevista con Descifrado, el experto en Telecomunicaciones, informó que “hay que tener claro que este planteamiento expresado por Conatel en un comunicado el día de hoy, según el cual Directv vuelve a prestar sus servicios en Venezuela bajo las premisas o preceptos de un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es confuso”.

En tal sentido, dijo que hay varios elementos que no se pueden dejar de lado:

1.- No importa cuál entidad haya asumido o vaya a asumir la operación de un eventual servicio renovado o restituido de Directv en Venezuela. La sanción sobre los canales de televisión Globovisión y el canal de la FANB o cualquier otro canal que esté incluido dentro del espectro de sanciones aplicadas desde el gobierno de los Estados Unidos hacia cualquier empresa americana que tenga relación con el régimen del gobierno de Nicolás Maduro sigue vigente, independientemente de que se trate de un tercero, eso no libera a AT & T de sus obligaciones en esa dirección.

2.- Esto implica que cualquier paquete de distribución de canales que vaya a entregar esta compañía viene de la fábrica, por llamarlo de alguna forma, viene de AT & T, es decir, de Directv que le pertenece AT & T . Funciona como si fuera una franquicia, por ejemplo si se tratase de una franquicia de McDonald’s, la hamburguesa viene de la casa matriz (McDonald’s) .

3.- En el caso de la tecnología requerida e involucrada para prestar el servicio de Directv, es todavía más necesario y obligatorio que el servicio venga de la fábrica de Directv.

4.- Toda la infraestructura involucrada en la entrega de ese servicio. Para el caso de televisión satelital, básicamente es el decodificador que en la mayoría de los casos es la propiedad es del usuario, pero la tecnología es de Directv, con lo cual si esa empresa no garantiza el acceso por la vía de la liberación de las claves, etc., el ser servicio no se presta.

5.- El contenido que se entrega está contratado entre Directv y los proveedores originales del contenido (Los canales que ofrecen contenidos a las cableras).

6.- El satélite que es la ruta imprescindible a través de la cual viaja el servicio para terminar en el televisor del usuario le pertenece también a Directv y AT & T.

7.- Entonces, ambas empresas no se pueden liberar del espectro de sanciones que hace que ciertos canales de televisión no puedan ser transmitidos u operados como efecto de las mismas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

8.- Así exista un tercero o un cuarto involucrado en la distribución de las programaciones de los canales, eso tiene que quedar muy claro (el cumplimiento del esquema sancionatorio).

9 ¿La nueva Directv de Venezuela no podrá emitir las señales de Globovisión, Pdvsatv y FANBTV? Es muy difícil, por no decir imposible, que una Directv que regrese vaya a tener Globovisión y los otros canales incluidos. En el caso de que se tuviesen no sería Directv sería otra tecnología, otro sistema, tendrá que ser otra cosa diferente y francamente no lo veo. Ya existen hoy en día dos millones y tanto de hogares con decodificador y antenas instaladas.

10.- Para un nuevo sistema (de servicio de TV por cable) el esfuerzo y la inversión, en un país como Venezuela, prácticamente imposible de ejecutar.

