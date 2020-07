Economista Tripier: “El aumento del dólar acompaña a la hiperinflación en bolívares”

- Publicidad -

Luego de varias semanas de relativa estabilidad del tipo de cambio en el mercado paralelo, los agentes económicos han visto con preocupación cómo el valor de la divisa extranjera ha escalado posiciones recientemente.

Por Descifrado

Para la sesión de este viernes 24 de julio, el dólar costó un promedio de 265.000 bolívares en tanto el de las mesas de cambio supervisadas por el BCV cerró en Bs. 266.000.

- Publicidad -

Lea también: Shrinkflation, una práctica que experimentas cuando vas al mercado

Sobre estas oscilaciones de la moneda americana, el economista Benjamín Tripier dijo a Descifrado que “en esta semana en donde ha subido el precio de la divisa, podemos decir que digamos que los dos dólares están desconectados entre sí, el oficial que se mueve “a dedo”, por decisión política tratando de no alejarse mucho del paralelo que siempre es el verdadero marcador, no sé si preciso o no, pero es un marcador más relevante que el oficial”.

Advierte el también consultor gerencial que “el dólar paralelo en los últimos años ha funcionado como commodity, o sea cuando hay exceso de dólares su precio baja y cuando hay escasez éste sube”.

¿Cómo está impactando estas fuertes fluctuaciones en el precio de los alimentos?

Todos los meses hay que aumentarle el sueldo a la gente, es muy difícil no hacerlo, no por el sueldo básico sino porque las empresas le están pagando cada vez más a las personas, pero no le pagan más en dólares, sino en bolívares. Los precios suben como efecto de la inflación, no por el alza del dólar. Se ha producido en este momento una especie de interacción continua entre estas dos variables que están entrelazadas (tipo de cambio e hiperinflación)”.

“En este momento hay que analizar que, si así se mantenga el inventario de las divisas estable, en especial de los dólares que sirven para pagos en efectivo, el precio del dólar ha aumentado. En las empresas si bien están cobrando en efectivo y tienen suficiente cantidad de billetes en sus bóvedas o en el banco (en las cuentas en custodia), en la medida que se va pidiendo efectivo para pagar bonos en la oficina y no haya inmediata reposición, entonces la tendencia es que se esté dispuesto a pagar un precio más alto por el dólar”, explicó el analista de mercado.

El economista pone en relieve el tema de la hiperinflación que aún sacude a la economía venezolana: “básicamente el dólar no sube mucho o poco, sino que es un marcador que permite acompañar a la inflación brutal que hay (…) el dólar permite que la economía flote como un corcho cuando sube el nivel de agua. Miremos al dólar si sube mucho o poco desde el punto de vista del ajuste de precios de la economía».

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado