Monaldi: Venezuela ya no aparece en el mapa petrolero del mundo

Francisco Monaldi, economista de la Latin American Energy Policy en Banker Institute, afirmó este lunes 20 de julio que Venezuela ya no aparece en el mapa petrolero del mundo. Sin embargo, destacó que el recurso sigue allí y que con la inversión necesaria puede reactivarse la producción.

La producción petrolera venezolana cayó en junio por debajo de los 400.000 barriles diarios, y lo que ubicó al país como el sexto más productor de Latinoamérica, detrás de Brasil, México, Colombia, Argentina y Ecuador.

“Esta situación es increíble. Es algo que nunca nos esperamos: llegar a un nivel de producción tan bajo en un país con una dotación de recursos como la que tiene Venezuela parecía inimaginable. Es una combinación de muchos factores pero estamos volviendo a lo que era la industria petrolera hace 100 años, cuando era incipiente. En 1922 no producíamos menos petróleo de lo que estamos produciendo ahora mismo. Venezuela llegó a ser el principal productor de petróleo del mundo y nos habíamos mantenido entre los 10 primeros. Ahora no aparecemos en el mapa petrolero del mundo”, explicó el especialista en el programa En conexión, conducido por César Miguel Rondón.

Monaldi dijo que muchos países petroleros, como Emiratos Árabes Unidos, aprovecharon los recursos de la venta del crudo para invertir y lograr convertirse en naciones modernas.

En el caso de Venezuela, la industria petrolera retrocedió casi un siglo. No se realizó la inversión necesaria y actualmente no funciona ningún taladro.

“En el mercado petrolero hay que perforar permanentemente para que la producción se mantenga en el mismo nivel. No se invirtió y actualmente no hay ningún taladro funcionando. La producción en Venezuela cae aproximadamente 20%. El proceso se ha acelerado, ya que se han cerrado pozos de producción, pero básicamente son años de no invertir, lo cual es increíble después de haber tenido los ingresos más altos de la historia. No hemos podido mantener la producción, pero ahí está la infraestructura. Otros países como Colombia producen más que el doble de Venezuela, con menos proporción de recursos de los que tenemos”, subrayó Monaldi.

Explicó que el motivo del declive de la industria petrolera se debe principalmente a que Hugo Chávez usó Pdvsa como un ministerio social para financiar otras industrias del país. Además, la inversión extrajera ha disminuido.

“Pdvsa producía 3 millones de barriles y hoy en día produce solo 150.000 barriles”, agregó el economista.

La crisis empeoró con el desplome del precio del petróleo producto de la pandemia del coronavirus. Monaldi resaltó que se desconoce cuánto fue el ingreso de Venezuela por los 393.000 barriles vendidos en junio.

“El ingreso de Venezuela va a estar por debajo de 4.000 millones de dólares, que es solo 4% de cuando se recibieron los ingresos más altos por la renta petrolera. Es una cantidad muy baja, consecuencia de la caída de la producción, porque el precio ha caído”, resaltó el especialista.

Afirmó que Venezuela probablemente no pueda seguir viviendo del ingreso petrolero, aunque consideró que con una buena inversión se puede lograr incrementar la producción a 2 millones de barriles diarios.

“Venezuela ya no será un país petrolero en el sentido de que pueda vivir de ese ingreso, pero no hay ninguna duda de que con los recursos y la infraestructura que tiene puede producir más de 2 millones de barriles, si se hacen las inversiones necesarias. Lo que se requiere es trabajo y una inversión de más de 6.000 millones de dólares. Para que esto suceda se tiene que dar el cambio político en el país, que se terminen las sanciones y crear un marco institucional que atraiga los capitales extranjeros”, agregó Monaldi.

