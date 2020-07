Venezolanos varados por coronavirus comparten su agonía en Miami

- Publicidad -

Una veintena de venezolanos se congregaron en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) para exigir que se les retorne a su país, ya que llevan aproximadamente cuatro meses varados por la pandemia del coronavirus.

“Vinimos a exigir que nos retornen. Exigimos que el cierre del espacio aéreo venezolano pautado hasta el 12 de julio no se extienda y que los vuelos de repatriación y los vuelos humanitarios se abran y nos retornen a nuestro país”, dijo Cristina Mujica, vocera de un grupo conformado por más de mil venezolanos varados en Estados Unidos.

Mujica ingresó a EEUU el 12 de marzo con su hijo de 11 meses y desde entonces no ha podido regresar, ya que el régimen de Nicolás Maduro cerró el espacio alegando razones relacionadas a la pandemia de COVID-19.

Según Mujica, la desesperación por volver a Venezuela es tal, que el grupo está dispuesto a pagar vuelos de repatriación con fondos personales. Incluso están abiertos a la posibilidad de esperar en un tercer país hasta que se les permita regresar.

“No estamos exigiendo ningunos vuelos regalados, podemos pagar los vuelos e incluso trasladarnos hasta que cualquier sitio que nos indique el gobierno nacional de Venezuela para que nos busque una aerolínea pública o privada”, dijo Mujica.

La vocera indicó que permanecer en EEUU es prácticamente imposible para muchas personas ya que presentan condiciones que dificultan su estadía.

Hay distintas condiciones, hay mujeres embarazadas, padres de familia, niños, personas de la tercera edad con condiciones, hay personas enfermas con cáncer. Son circunstancias muy complicadas que no podemos tratar acá porque no vivimos en Estados Unidos.

“Nosotros aquí no tenemos vivienda, no tenemos vehículos, no tenemos fondos, no tenemos un estatus legal porque ninguno de nosotros vino aquí sino con sus visas de turista o sus visa waivers para quedarnos aquí por un tiempo limitado. No estamos autorizados para permanecer en este territorio durante un tiempo indefinido”, explicó Mujica.

El costo de permanecer en EEUU por un tiempo extendido es muy elevado. No solo perjudica el estatus legal de las personas, sino que representa una gran suma de dinero, ya que se han visto obligados a pagar hospedaje, alimentación y la tarifa de extensión de visa.

“No podemos trabajar porque somos turistas; vinimos con presupuesto para 20 días y ya llevamos cuatro meses. Hemos hecho magia con el poco dinero que tenemos,” dijo Rafael Ojeda, uno de los manifestantes que ha permanecido aquí desde el 27 de febrero.

Con información La Patilla

