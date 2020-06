- Publicidad -

Depósitos en divisas por encima de los US$ 15.000 les exigen a los pacientes con síntomas de COVID-19 en algunas clínicas privadas de Maracaibo. No importa que el paciente esté asegurado en ese centro de salud.

“Los gastos médicos son inciertos, sobre todo con la crisis económica y ahora sanitaria que atraviesa Venezuela. La clínica nos pide un depósito de US$ 17.500 para comenzar a tratarla”, exponen los familiares de una joven que presenta deficiencia respiratoria, fiebre y otros síntomas.

La madre de la paciente falleció el pasado 19 de junio, luego de presentar la misma sintomatología, y ahora los hermanos de la joven solicitan ayuda para costear los gastos de la clínica y proveerle mejores expectativas de sanación.

Otro caso, el de un enfermo de 64 años llamado Carlos, indica que llegó al centro clínico donde ha tenido seguro durante más de 10 años, para solicitar atención por un cuadro de fiebre, dolor de cabeza y nauseas.

La familia del paciente refiere que los “frenaron antes de ingresar a emergencia” y les exigieron un depósito de 20 mil dólares, antes de constatar siquiera su cuadro de síntomas.

También les explicaron que, si el enfermo daba positivo en la prueba rápida, debería quedarse solo. “Cómo sabríamos qué tratamiento le iban a poner y qué cosas necesitaría”, cuestiona la familia.

Luego de una ardua negociación, aportaron la mitad del depósito para que le hicieran la prueba rápida, con el compromiso de pagar de inmediato los 10 mil dólares restantes si el señor presentaba posible contagio con COVID-19.

Afortunadamente la prueba dio negativa y Carlos ingresó a la clínica en compañía de uno de sus hijos. Hasta los momentos recibe tratamiento por un “cuadro viral”, ya que además es hipertenso.

“Aquí no podemos atenderlo, vaya a un CDI”

En otros centros de salud privados las enfermeras interrogan a los enfermos en la calle o en el estacionamiento y si presenta síntomas de coronavirus les niegan el ingreso y los “remiten” a los CDI.

Anamaría cuenta que tuvo una “subida de tensión” el fin de semana pasado y acudió a un centro clínico cercano a su casa en la urbanización San Miguel, en Maracaibo.

“No me dejaron bajar del carro. La enfermera se asomó y me pregunto ‘¿Cuáles son sus síntomas? Yo les dije que tenía la tensión alta, entonces me tomaron la temperatura y así fue como me dejaron pasar”, cuenta.

Afuera, tres vehículos también esperaban para desembarcar a los enfermos. “Una señora dijo que sentía dolor de cabeza, garganta y tos, entonces le gritaron desde la puerta ‘señora, aquí no la podemos atender, váyase a un CDI’”, relata.

Otras denuncias similares provienen de centros clínicos pequeños, que carecen de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y condiciones mínimas para atender enfermos con COVID-19.

Sin embargo, los enfermos continúan deambulando en busca de mejores condiciones y posibilidades de sanar y de pasar la enfermedad dignamente, porque sienten miedo, terror, de “caer en manos del gobierno”.

