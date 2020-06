¿Eres un emprendedor? Conoce la vacuna económica a la crisis

- Publicidad -

Las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo se han visto afectadas tras la pandemia. Su supervivencia ahora no solo depende de una recuperación económica rápida sino que los negocios están obligados a partir de4 ahora a navegar en el mundo digital y no solo ser vistos físicamente sino en redes sociales para atraer clientes.

Esta labor titánica solo puede lograrse desde el punto de vista comercial. Por ello ahora más que nunca cobra vigencia la labor de los llamados Traffickers digitales.

Conozca cuál es la vacuna a la crisis económica causada por el Covid 19 aquí: https://youtu.be/x-C6Ymlv_nw

- Publicidad -

No se trata de la profesión del futuro sino del presente y es que todas las empresas necesitan los servicios de un Trafficker Digital, el profesional responsable de la gestión del tráfico web. Si no tienes visibilidad no vendes. Estos profesionales se ocupan de comprar tráfico online (a hacer anuncios en Facebook e Instagram, YouTube, Google y Redes Sociales) de manera inteligente para conseguir más contactos y ventas a sus clientes al menor precio posible.

Lea además: Unesco anuncia disposición en recuperar del pasillo de la UCV que se desplomó

En la actualidad, en el 2020, se registran más de tres mil ochocientos millones de usuarios activos en redes sociales, la población mundial es de 6 mil millones de personas, más del 60 % de las personas navega por esta autopista y entre todo ese ejercito de posibles clientes se concentra el poder adquisitivo mundial.

ElTrafficker digital tiene funciones netamente comerciales, es la persona que utiliza las redes sociales de sus clientes para poner anuncios, distribuirlos a las personas correctas y lograr vender productos y servicios

Conversamos con uno de ellos, Gabriel Perozo, Director de Idea Agency quien trae sus conocimientos desde Europa a América para satisfacer las necesidades del público latino directamente desde el Instituto de Tráfico Online de España.

Falta al menos un año para que exista una vacuna para el coronavirus. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas necesitan soluciones. ¿Al parecer ustedes tienen una muy certera que ofrecer?

Lo primero que tenemos que entender es que realmente en una crisis el dinero no es que desaparece. El dinero sigue estando allí. Lo único que deja de moverse, como normalmente lo hacía. Entonces, dentro de esta realidad, están los llamados Traffickers. Nosotros generamos lo que denominamos como ‘TheSolution’. Un movimiento, que es la otra vacuna. La vacuna a la crisis económica que están viviendo los pequeños y medianos negocios de nuestro continente y de España. Para eso nosotros hemos diseñado una estrategia de mercadeo digital, el uso de las redes de forma inteligente para que a través de publicidad tanto en Facebook, Instagram, YouTube; hacer que con una psicología de compra real llevemos y conectemos nuevamente a todos esos comerciantes que siguen estando allí, que están afectados por la pandemia económica que ha sido la consecuencia del Covid 19 y de esta manera nosotros unimos a todas estas personas y esas voluntades para que lleguen nuevamente a los negocios a través de las redes digitales.

¿Cómo lo hacemos?

Nosotros básicamente hacemos un estudio de cada uno de los negocios que están allí esperando esos clientes y buscamos al cliente ideal, esa persona específica, esa persona ideal que viene a ser un cliente para el negocio.

Vea la entrevista completa con Gabriel Perozo en este link

Hay un término que me llama poderosamente la atención, ‘Trafficker’ exactamente ¿de qué están hablando?

Sí, Trafficker es un término que se acuñó en España por Roberto Gamboa, que es el director del Instituto de Tráfico Online de España, que básicamente es una nueva profesión. Nosotros, o por ejemplo yo, siendo Trafficker, lo hemos definido como la profesión del futuro. El Trafficker viene a ser un elemento dentro de todo esto. Como le dije, dentro de toda la selva del Internet, es quien viene justamente a estudiar el tráfico de manera profesional y de manera inteligente. Es aquí donde realmente surge esa profesión de tráfico. Eres esa inteligencia, que logra llegar a las personas, indicadas. Porque aquí no vale llegar a un millón de personas que no estén en tu zona geográfica, que no tengan la edad adecuada para tu producto o que no tengan el sexo adecuado para tu producto o infinidad de datos demográficos, o sea, de intereses que no van a ser de relevancia para la compra. Ahí es donde nosotros vamos al estudio del cliente ideal, porque es preferible tener 10, 15 o 30 personas que toquen la puerta de El Restaurante o que toquen la puerta del dentista y de esta manera sean personas que realmente se conviertan en una compra efectiva. Nosotros justamente queremos darle esas herramientas digitales a los comercios para que puedan hacer ese cambio, para que puedan montarse en la ola digital y entiendan que esta nueva realidad, sobre todo la nueva realidad, no viene y no se acaba con la vacuna contra la pandemia. Nosotros somos esa otra vacuna, nosotros somos uno de esos elementos en el eslabón de la cadena del comercio que va a perdurar y que va a seguir para siempre.

Si nosotros logramos que los pequeños y medianos comercios entiendan el valor de las redes, entiendan el valor de un cliente ideal, entiendan el valor de captar ese cliente y saber vender a través de las redes, realmente estaremos cambiando la realidad. Es por eso que nuestro llamado es para que el pequeño y mediano comerciante se sume a este movimiento de soluciones. Busquemos en los ‘Traffickers’ un aliado para que nuestros negocios logren nuevamente la visibilidad que tenían antes y sea una visibilidad permanente para la nueva realidad que tenemos que enfrentar.

Para nosotros es muy sencillo convencer a un cliente, ¿por qué?

Número 1, efectivamente, la nueva realidad nos obliga a migrar al mundo digital. Y punto número dos, las inversiones en materia digital para la captación de clientes son muy bajas, cuando efectivamente la estrategia está bien implementada y responde a todos aquellos elementos necesarios. Las inversiones son tan pequeñas Gabriela como inversiones de 10, 15, 20, 30 dólares 100 dólares y con eso ya se empiezan a ver los resultados inmediatamente. Es un tema de que con una inversión muy pequeña, nosotros tenemos efectivamente la captura de un cliente. Con la captura de esos clientes podemos medir hasta dónde podemos realmente hacer una venta y ayudar a ese cliente.

Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, soy un restaurante tradicional. Ahora necesito visibilidad digital para seguir haciendo la comida, que me encanta hacer, pero que las personas vengan, tomen la comida y la puedan disfrutarla en su hogar. ¿Cómo logran ustedes que esos clientes lleguen a mi puerta?

¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros buscamos a ese cliente ideal. Nosotros le hacemos llegar algún tipo de oferta, una oferta que sea realmente irresistible y lo atraemos a nuestra página. Una vez que tenemos capturada su atención y sus datos lo contactamos con el comercio para hacer directamente la compra. Básicamente lo que nosotros hacemos es darte esa visibilidad, pero una visibilidad inteligente, una visibilidad donde estamos estudiando la psicología del consumidor para que toque la puerta del restaurante.

Sabemos que en el internet hoy en día hay una jungla de negocios. Hoy tenemos UberEats, tenemos muchísimas aplicaciones donde estamos compitiendo, como decimos en términos de internet, en un mar rojo, un mar donde hay muchísimos tiburones tratando de comer la misma carnada. Nosotros posicionamos de forma inteligente a este negocio. Lo posicionamos en un océano azul donde él puede, con estrategias realmente novedosas, estar con la visibilidad de los clientes para que lleguen a su puerta.

Lo quiero poner desde el punto de vista del consumidor. Yo estoy en la noche revisando mi Instagram y me llega un atractivo anuncio de un restaurante árabe, por poner un ejemplo. ¿Recuerdas estas delicias que apenas ayer disfrutabas en la esquina de tu hogar? Ahora lo puedes volver a hacer… si ves ese mensaje, qué sucede a partir de ese momento conmigo? Cómo logran captar mi atención y lograr que yo llegue a la puerta de ese restaurante?

Sí, esa es una pregunta genial, porque al final nosotros en las redes sociales estamos interrumpiendo al internauta. El internauta usa las redes sociales en la mayor parte de los casos para su diversión, para su entretenimiento, mientras está haciendo scroll, mientras está deslizando la pantalla. Nosotros tenemos que hacer una interrupción y decirle aquí estamos presentes. Primero tenemos que tener muy buen texto, algo atractivo. Así como lo nombras tú, tenemos que tener unas imágenes que realmente enganchen, pero lo principal que nosotros buscamos es generarle una oferta que se convierta en una oferta totalmente atractiva, totalmente sexy para la persona que diga: no solo es la comida árabe, sino adicionalmente hoy me están regalando ese rico Kibbeh que yo siempre disfrutaba y me lo están dando con la compra del otro plato. Cuando yo hago clic allí, inmediatamente me re direccionan a una página donde en esa página ya estamos capturando los datos de ese cliente y allí le vamos a mostrar nuestro menú y todas nuestras facilidades. Básicamente es con esa inteligencia de saber interrumpir a la persona, tirar un buen anzuelo que capte su gran atención y luego, ya en posesión de esa atención, darle lo mejor que nosotros ofrecemos. Ese comerciante le va a demostrar qué es lo que puede y qué es lo que realmente va a cautivar a ese internauta a ese cliente. Básicamente usamos toda esa inteligencia artificial que está detrás de toda tu navegación y la tomamos para el beneficio de nuestros clientes. Por eso nosotros somos ‘Traffickers’, nosotros realmente estamos llevando a todo ese tráfico que está de una manera desordenada dentro del Internet y captando lo mejor de toda esa nube para llevarlo efectivamente a la puerta de cada comercio que lo necesite. Esto aplica para restaurantes y aplica para Coach, gimnasios, clínicas veterinarias. Realmente nosotros estamos llevando ese negocio tradicional que siempre vio una puerta a la publicidad en una revista, que un Flyer, como el único medio. Nosotros, con muchísimo menor costo, con total control de lo que se está invirtiendo y del retorno de esa inversión, lo estamos llevando a la puerta del comerciante. Nosotros realmente lo que estudiamos es eso, el tráfico, para que llegue exactamente tu cliente ideal y toque a tu puerta digital.

Con información de Gaby Perozo

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado