Guerra: salario mínimo no alcanza para hacer un mercado

Las familias venezolanas no tienen dinero para comprar lo que necesitan

El diputado a la Asamblea Nacional, economista José Guerra realizó un recorrido por el Mercado de Quinta Crespo al que denominó Motor de la hiperinflación.

En este circuito encontró que 1 kilo de queso blanco cuesta Bs.S 650, 1 kilo de chuleta de cochino Bs.S 1.450, 1 kilo de pimentón Bs.S 1.200 y 1 kilo de papas Bs.S 220.

“Compare esos precios con Bs.S 1.800 del salario mínimo y saque sus conclusiones. ¿Dudas? Llame a al ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo.

A lo que agrega el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado Rafael Guzmán. “Las familias venezolanas sufren diariamente por la alimentación, no tienen dinero para comprar lo que necesitan, no consiguen todos los productos, el pueblo esta hambriento. Esa es la realidad, no la que pinta Nicolás Maduro por VTV”.

#3Nov Las familias venezolanas sufren diariamente por la alimentación, no tienen dinero para comprar lo que necesitan, no consiguen todos los productos, el pueblo esta hambriento. Esa es la realidad, no la que pinta Nicolás Maduro por VTV #ConMaduroNoHayAvance pic.twitter.com/JIvmdrapQA — Rafael Guzmán (@RafaelDGuzmanR) November 3, 2018