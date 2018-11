@luisvicenteleon da algunas recomendaciones al cierre del año para ganarle una a la inflación

- Publicidad -

El economista Luis Vicente León ofreció este lunes algunas recomendaciones prácticas para protegerse en alguna medida, de la voracidad de la inflación en Venezuela.

Ante la consulta de uno de sus seguidores en la cuenta en Twiiter, ¿qué podemos hacer para que la inflación no nos mate? @luisvicenteleon enumeró: “tratar de generar moneda dura, adelantar los gastos, no tener ahorro en bolívares, endeudarte, no financiar a nadie y no tener activos improductivos”.

Sobre el planteamiento que “no vale la pena ahorrar. ¿Es mejor gastar y quedarse en cero?”, el economista escribió “podrias canjear por un activo que preserve valor, incluyendo bienes, divisas y acciones, pero el ahorro en bolívares es absolutamente absurdo con tasas gigantes negativas”.

- Publicidad -

De interés: Alfonzo Bolívar: Aguinaldos del gobierno no alcanzan ni para un kilo de mortadela

Sostuvo León que ante cualquier posibilidad económica la recomendación es gastarla porque a diario vale menos.

“Gástatelos hoy porque mañana valen 5% menos…y así sucesivamente”, escribió en la red social.

Señaló que no es verdad que la apertura ofrecida por el gobierno no funciona. Lo que es falso es que se haya abierto aún. Pero es previsible que termine haciéndolo más temprano que tarde. La hiperinflación es implacable y no tendrá forma de evitarlo.

Tratar de generar moneda dura, adelantar los gastos, no tener ahorro en bolívares, endeudarte, no financiar a nadie y no tener activos improductivos. https://t.co/UABggOMAlx — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 5 de noviembre de 2018

No es verdad que la apertura ofrecida por el gobierno no funciona. Lo que es falso es que se haya abierto aún. Pero es previsible que termine haciéndolo más temprano que tarde. La hiperinflación es implacable y no tendrá forma de evitarlo. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) 5 de noviembre de 2018