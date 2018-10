ConocoPhillips dice que recibió un pago inicial de $ 345 millones de parte de PDVSA .

Dicho pago es como parte del acuerdo de $ 2b para poner fin a la guerra legal de una década por las incautaciones de activos, según reseña una nota de Bloomberg.

ConocoPhillips says it got initial payment of $345m from #Venezuela‘s PDVSA as part of $2b settlement to end decade-old legal war over asset seizures

