Extraoficial: Nueva escala salarial de Pdvsa podría ascender a 6.400 soberanos

Según un documento interno no oficial de los trabajadores de PDVSA, al que habría tenido acceso Reuters, se pudo conocer que la nueva escala salarial firmada entre el representante de los trabajadores de la petrolera y el Ejecutivo ascendería hasta los 6.400 Bolívares soberanos.

De acuerdo con la información el salario inicial de todo trabajador de la estatal iniciaría en 1800 soberanos, correspondiente al salario mínimo oficial, y podría llegar a la cifra antes descrita que correspondería a poco más de 3 salarios mínimos como tope.

Falta por determinar cuales serán los escalafones y si habrá alguna compensación adicional para los trabajadores de la petrolera.

