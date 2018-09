- Publicidad -

Principales contradicciones

*Libre convertibilidad vs permanencia de subastas (Dicom)

*Libre convertibilidad vs realización de posturas

*Libre convertibilidad vs Mercado criminal (frase de Calixto Ortega, Pdte del BCV)

*Libre convertibilidad vs Nuevo sistema de mercado cambiario

*Libre convertibilidad vs poca oferta