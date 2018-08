Diosdado Cabello: El que no vaya al censo no quiere subsidio de la gasolina

El presidente de la asamblea nacional constituyente expresó que espera no recibir quejas de parte de los usuarios que no se registraron en el censo de transporte

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, dijo que se respetará la decisión de quienes no deseen registrarse en el Censo Nacional de Transporte.

No obstante, expresó en su programa Con el mazo dando que “el que no vaya al censo, no quiere subsidio de la gasolina”,según reseña el diario El Nacional.

Asimismo, Cabello señaló que espera que las personas no se quejen si no reciben la gasolina subsidiada.

“Yo tengo petros, tengo plata, bastante, para pagar la gasolina, no me importa, no vaya”, indicó.

El gobierno convocó a un censo automotor que comenzó la semana pasada y continuará entre el 10 y 12 de agosto. Sin embargo, este ha sido rechazado por los transportistas.