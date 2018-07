Economistas alertan sobre consecuencias de la reconversión en el sistema de pagos

- Publicidad -

El anuncio del presidente Nicolás Maduro de quitarle cinco ceros al bolívar ha generado incertidumbre en la población, principalmente sobre cómo pagarán servicios cuyos precios están muy por debajo de la moneda de menor denominación que entraría en vigencia el próximo 20 de agosto. Economistas advierten que la reconversión monetaria, en vez de resolver la fuerte escasez de efectivo y de frenar la hiperinflación provocará el colapso del sistema de medios de pago.

Uno de ellos, Víctor Álvarez, señaló que en el gobierno no están trabajando en un programa integral de reformas económicas y que solo anuncian medidas aisladas e incoherentes. “Es una tragedia. Con la reconversión vamos rumbo al caos monetario, hacia el colapso del sistema de medios de pago y a la bancarrota de toda la economía”, afirmó.

Indicó que la moneda de 0,50 bolívares soberanos, equivalente a 50.000 bolívares, está a un nivel muy alto para pagar algunos servicios, por lo que se entorpecerá el proceso de operaciones de montos pequeños porque no hay monedas de una denominación menor para dar el vuelto.

Un ejemplo es el pago del transporte público, cuyo pasaje mínimo está en 10.000 bolívares y que a partir del 20 de agosto sería de 0,10 bolívares. “El trabajador que se suba a un autobús pagará con una moneda de 0,50 un pasaje que cuesta 0,10, y no hay cómo darle el cambio. Es una evidencia del colapso del sistema de pagos para aquel tipo de transacciones al detal que hace la mayor parte de la población que no está bancarizada, que no tiene tarjeta de debido ni de crédito y que necesariamente debe tener efectivo en el bolsillo para hacer ese tipo de pagos”, dijo. “La mayoría de los trabajadores del país no tiene carro propio, tiene que desplazarse en el sistema de transporte”, agregó.

Con información de El Nacional.