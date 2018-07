Guzmán: Gobierno tendrá que quitarle no seis sino nueve ceros a la moneda

- Publicidad -

Caracas.- El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, Rafael Guzmán, dijo que con la hiperinflación tan acelerada en el país y sin ningún tipo de medidas cualquier reconversión que se adelante se queda corta en el tiempo.

El diputado exhortó a la población a revisar el anuncio que hizo el gobierno en marzo sobre la reconversión monetaria y lo que se podía comprar con el billete de 500 bolívares, que era el billete de más alta denominación del nuevo cono. Con ese billete se podía comprar cuatro cartones de huevo y ahorita se necesitan 10 billetes de esa denominación para compra solo un cartón. Mientras que para comprar un kilo de carne se necesitan 12 billetes de ese nuevo cono.

“El gobierno ha sido totalmente ineficiente frente al tema de la hiperinflación y por eso debe poner en marcha una nueva reconversión. Antes se requiere que el gobierno controle ese fenómeno y para cuando se lance la reconversión no sólo va a tener que quitarle seis ceros a la moneda sino nueve ceros. En Zimbabue le quitaron 25 ceros a la moneda”, sentenció el parlamentario.

- Publicidad -

Considera que para enderezar esta situación, el Ejecutivo Nacional debería desmontar el control de cambio, dejar de emitir dinero inorgánico, unificar el tipo de cambio y dejar que la economía siga su camino.”Pero con un gobierno que pretende controlar la voluntad de los venezolanos con el estomago…”

Acudir a los organismos multilaterales

Comparte la tesis del ex ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, sobre la rendición de cuentas que debe hacer el Banco Central de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional. “Rodrigo Cabezas fue ministro de Hacienda y sabe las consecuencias que puede tener para un país no tener relaciones con el referido organismo multilateral”.

“Venezuela ha manejado muy mal esa situación, no ha enviado la información necesaria al FMI. Teniendo la oportunidad de acudir ante el Fondo Monetario Internacional en un momento de crisis como este, no lo hace porque tendría que cambiar el modelo económico. Definitivamente, para reconstruir a Venezuela no solo hace falta acudir ante el Fondo Monetario Internacional, hace falta acudir a todos los organismos multilaterales que estén dispuestos a ayudar a Venezuela”, señaló Guzmán.

El diputado agregó a lo anteriormente expuesto que demás de cambiar el modelo económico, debería ser transparente en la información económica del país y este gobierno nunca lo ha sido.

Sobre devolverle las libertades económicas a los venezolanos para reconstruir el país tal y como señaló el economista Ricardo Hausmann en el Congreso de Conindusria 2018. Apuntó Guzmán desde que entró en vigencia la Constitución de 1961 hasta 1989 los venezolanos tenían los derechos económicos suspendidos legalmente. Fue en el año 1989 cuando se dio la apertura económica de Venezuela y se dio el gran crecimiento en el país, pero lamentablemente pasaron diez años y llegó un régimen a atacar la economía, principalmente por un proyecto de denominación.

Coincide con Hausman en que hay que devolverle las libertades económicas a los venezolanos, libertades que están el papel, pero el sistema de justicia y el gobierno persiguen el emprendimiento nacional.

“Debemos no solo devolverle las libertades económicas a los venezolanos sino la institucionalidad al país. No se hace nada con devolverle la institucionalidad económica a los venezolanos si hay un Banco Central que no es autónomo, si no se tiene una Pdvsa que se dedique a sacar petróleo y si no se tienen unas Fuerzas Armadas que se dediquen a resguardar la soberanía nacional”, señaló.

Remató con la siguiente frase: Creo que no solo con libertades económicas a particulares se nos deje hacer lo que sabemos hacer que es trabajar, pero hacen falta instituciones que garanticen esa situación.