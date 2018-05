“Posponen la reconversión monetaria prevista para el 4 de junio” asegura diputado José Guerra

- Publicidad -

El diputado José Guerra informó este sábado a través de su cuenta en Twitter que “van a posponer la Reconversión Monetaria prevista para el 4 de junio”

Entre las razones para tomar la decisión tan solicitada por diferentes sectores, de suspender la reconversión monetaria, Guerra mencionó que no han llegado los billetes, tal vez porque no han pagado, que los bancos todavía no están preparados, en particular los cajeros no están a punto.

El economista y ex directivo del BCV asegura en su cuenta en la red social que “ya el gobierno prepara el discurso culpando a Trump y los banqueros”

