Cerca de 4 millones de trabajadores públicos han emigrado

- Publicidad -

Solo en el Gobierno de Nicolás Maduro se han perdido 4 millones de empleos y quienes que están actualmente empleados viven de un sueldo mínimo decretado, que no cubre las necesidades básicas del venezolano, debido a que según la ley el salario debería estar al mismo nivel del costo de la canasta básica alimentaria que se ubica en 90 millones de Bolívares.

Marcela Maspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), expresó que, hasta el día de hoy han emigrado cerca de 4 millones de trabajadores, además de familiares de los empleando siendo esto la principal consecuencia de la fractura de las familias venezolanas, según reseña una nota publicada Fedecámaras Radio.

Asimismo, en el marco de la discusión de una restructuración del horario de los empleados públicos, dijo “esto solo forma parte de un ataque del gobierno, porque más del 80% de los trabajadores públicos no están asistiendo a sus labores y no porque no quieran sino porque no pueden”, todo esto unido al tema de la crisis de transporte que atraviesa el país imposibilitando el traslado del personal.

- Publicidad -

En Venezuela existe un 85% de las unidades de transporte terrestres están desincorporadas del parque productivo. Esto debido a la ausencia de políticas públicas para el sector transporte, la falta de repuestos y además del incremento del pasaje para poder cumplir con todas las necesidades que requiere el sector.

La presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, invitó a todo el sector obrero a una gran protesta nacional el próximo 27 de abril, desde la unidad de acción sindical y gremial, donde estarán conjugando todas sus propuestas para obtener, “sus libertades laborales” como medida en conjunto con el Frente Amplio Nacional, contra el hambre, la corrupción, “no es una marcha” dijo, cada sector va a plantear de qué manera seria esta protesta.

Este año amanecimos con la gente en la calle, eso quiere decir que ya se perdió el miedo a protestar, en Venezuela en el primer trimestre han habido más de 1000 protestas a nivel nacional, donde los principales problemas son los alimentos, los servicios públicos y ahora las mejoras laborales, expresó Marcela Maspero en entrevista con las periodistas Noemí Cendon y Heller Palma, en el programa “Portales” con “Actualidad Laboral“.