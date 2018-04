FRACASA Dicom como mecanismo para atraer remesas

- Publicidad -

La falta de confianza en el desempeño del gobierno nacional motiva a los venezolanos en el exterior a mandar dinero a sus familiares y amigos por vías alternas, diferentes a la oficial que cuenta con la supervisión del Banco Central de Venezuela (BCV)

La economista Karelys Abarca del Observatorio de Gasto Público de Cedice explica que si las transferencias no son registradas en la cuenta corriente de la balanza de pagos, no se pueden llamar remesas, serían solo transferencias o en todo caso “remesas NO oficiales”. Al parecer el venezolano en el exterior no ha comprado las alternativas del gobierno para mandar su dinero a través del sistema oficial. La última apuesta fue el nuevo Dicom, pero el mecanismo ha resultado poco atractivo y competitivo. “Una tasa de cambio cercana a los Bs. 50 mil no es competitiva con un mínimo de Bs. 235 mil que ofrecen en el mercado paralelo” añade Abarca.

Por esta razón se recurre a alternativas como cambistas particulares o casas de cambio virtuales que ofrecen una mejor tasa a pesar del riesgo que algunas operaciones pueden implicar. Incluso existen app del extranjero que una vez registrados afuera puede ser utilizadas en el territorio nacional, indica Carlos Vargas quien hace uso de una herramienta online de este tipo.

Cada vez es mayor el número de familias que dependen de estas transferencias, pues los salarios que perciben no alcanzan para sus necesidades básicas “Si no fuera por mi hermano que nos manda algo de dinero desde Panamá muchas veces no pudiéramos llegar a la quincena o al fin de mes” señala Magda Veliz, quien reside en el centro de Caracas y lo que obtiene como profesional de la Administración no es suficiente para mantener a sus padres desempleados.