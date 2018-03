Aerolínea LAW no da respuesta a pasajeros varados en Venezuela

- Publicidad -

La aerolínea chilena Latin American Wings LAW, tras ocho días de suspender sus operaciones de manera general, aun no ha ofrecido respuestas ni posibles soluciones a los pasajeros venezolanos afectados ante dicha decisión, lo que ha inquietado a cientos de personas que adquirieron boletos para viajar con la empresa en marzo, abril y mayo.

Los usuarios han denunciado que en diferentes oportunidades recibieron vía correo electrónico notificaciones de cambio y modificación de itinerario, en especial quienes viajaban en el mes de marzo. Sin embargo, la situación de los pasajeros que viajaban en los meses siguientes es de mayor incertidumbre, ya que hasta el momento en su mayoría no han recibido ni siquiera la notificación de suspensión de las operaciones, comunicado emitido el día 9 de febrero.

Marielys Giménez, que viajaba el día 13 de febrero junto a su hijo de siete años, se enteró de la situación de la aerolínea mediante la red social Twitter. “Hasta el momento no he recibido notificación formal por parte de la empresa. Yo renuncié a mi trabajo, vendí mi carro y otros bienes para adquirir los pasajes. Ahora me encuentro en una situación muy delicada”, agrega.

Asimismo, Yangelis Torres señala que su esposo se encuentra en Chile, y en las oficinas de la ciudad de Santiago no le ofrecen respuestas. Viajaba el día 15 de marzo junto con su hijo de cinco años. “Yo estoy embarazada. Actualmente no tengo posibilidades de comprar otro boleto. Fui a realizar la denuncia en el INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil), pero sinceramente no lo veo viable, ya que me indicaron que el ente no puede obligar a LAW a cumplir con los vuelos, debido a que la empresa dice tener un problema financiero”, dijo. A su vez, indicó que la oficina de LAW en el aeropuerto de Maiquetía fue desalojada.

Lucía de Ricardo, de nacionalidad chilena, comenta que se siente muy preocupada por su nieta y nuera, quienes son las afectadas. “Compramos pasaje para la esposa de mi hijo, mi nieta de nueve meses de nacionalidad chilena y dos sobrinos de mi nuera, para el próximo sábado 17 de marzo. Ahora, me siento muy preocupada con la grave situación que se vive en Venezuela y ellos atrapados allá”, expresó. Hasta el momento en Santiago no les ofrecen respuestas.

Steffany Carmona expresa que se encontraba en Venezuela de vacaciones visitando a su familia y tenía pasaje para el sábado 17 de marzo. “La semana siguiente debo reincorporarme a mi trabajo en Chile. Estoy como la mayoría de los afectados, sin respuesta. Por más que comprendan la situación en mi trabajo no pueden esperar mucho por mí. Lo peor es que no tengo cómo adquirir otro pasaje”, puntualizó.

A su vez, hay pasajeros que adquirieron pasajes con el fin de ir a otros países como es el caso de Andrea Gómez, que va para Argentina. “Mi pareja y yo compramos pasajes por LAW por ser la tarifa más económica, ya que no queríamos viajar por tierra. Nuestra fecha es 19 de abril, pensábamos estar en Santiago solo 3 días visitando amigos, para luego seguir nuestra ruta hasta Argentina, ya que tenemos cita para sacar el DNI (Documento Nacional de Identidad) a mediados de mayo. Ahora no sabemos qué pasará”, lamentó.

Pasajeros a la deriva

Por su parte, la aerolínea dentro del comunicado emitido el pasado 9 de febrero señala que la empresa “se encuentra en una reorganización que considera la llegada de capital de trabajo”. Sin embargo, agrega que estos recursos se retrasaron e ingresarán la semana del 20 de marzo lo que los obligó a suspender los vuelos de la ruta Caracas – Santiago”.

En el mismo comunicado expresan que “debido a que todavía no tienen certeza respecto a las fechas definitivas de los viajes, se ven imposibilitados de poder otorgarles protección a sus pasajeros en hoteles”. Destacan que hay pasajeros chilenos y de diferentes lugares del país en la ciudad de Caracas que se encuentran a la deriva, por no tener un lugar a donde hospedarse mientras solucionan la situación.

Aunque la empresa ha ofrecido la opción de solicitar la devolución del dinero cancelado por el boleto aéreo a través del email [email protected], quienes han realizado dicha solicitud no han recibido ningún tipo de respuesta y temen por su dinero.

Adicionalmente, el día 13 de marzo La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), informó vía Twitter la suspensión del certificado de operador aéreo de la empresa en Chile y señala que ante el anuncio se deja sin efecto cualquier otro comunicado de la aerolínea.

Actualmente la mayoría de los afectados se encuentra en incertidumbre, no sabe si la empresa cumplirá con el servicio ya pagado y solicita un comunicado serio y oficial a la aerolínea con respecto a la situación tanto de Caracas como de otros destinos. “Quienes confiamos en esta aerolínea y compramos boletos, exigimos una respuesta favorable, ya sea con el cumplimiento de itinerario o la devolución absoluta del dinero en el menor tiempo posible”, cocluyó la pasajera Eliana Rodríguez.