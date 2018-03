Nuevo secretario de Estado de EE.UU. ha señalado “presencia de terroristas” en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la mañana de este miércoles la destitución de Rex Tillerson como su secretario de Estado. En su lugar designó al hasta ayer director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo.

El nuevo encargado de las relaciones exteriores de EE.UU. se ha referido a la situación de Venezuela en más de una ocasión en el pasado. En agosto de 2017, durante una entrevista televisiva, dijo que en Venezuela “hay presencia de de cubanos, rusos, iraníes y terroristas de Hezbolá”, lo cual “podría convertirse en un riesgo para EE.UU”.

“Esto es algo que tiene el riesgo de llegar a un lugar muy malo, por eso Estados Unidos debe tomarlo muy en serio”, dijio. En esa ocasión, además, calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “dictadura” y lo acusó de “infligir cada vez más dolor al pueblo venezolano”. Por ello, enfatizó la necesidad de trabajar con los países latinoamericanos para restaurar la democracia en el país.

Pompeo comenzó su carrera política como representante por el estado de Kansas en el Congreso. Desde entonces ha destacado por sus posiciones agresivas en política exterior, sobre todo en materia de lucha contra el terrorismo islámico. Su designación como titular del Departamento de Estado aún debe ser confirmada por el Senado, pero dado que el Partido Republicano (al que Trump pertenece) tiene la mayoría la cámara, lo más probable es que el proceso avance con facilidad.

Trump encargó la jefatura de la CIA a Gina Haspel, quien ha trabajado en la agencia desde 1985. Aunque el jefe de Estado no detalló sus razones para destituir a Tillerson, desde hace meses hay rumores de que las relaciones entre ambos hombres se han deteriorado, debido a que Trump esperaba posturas más duras hacia Corea del Norte e Irán, entre otras cosas.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de marzo de 2018