Pensionados del Banco Bicentenario sufren para retirar debidas mensualidades

Caracas – Los nuevos pensionados con cuenta en el Banco Bicentenario sufren “las de Caín” para retirar el pago correspondiente al mes de febrero, pues la carencia de plásticos para la emisión de tarjetas de débito los obliga a frecuentar “constantemente” las agencias bancarias.

(Le puede interesar | Maduro: El Petro ha generado hasta ahora 3.000 millones de dólares)

“En enero fui incorporada al sistema de pensiones y hace poco cuando vine a aperturar la cuenta me dijeron que no había plástico e ignoraban para cuándo habrá”, aseguró a Descifrado la señora Marina Flores.

“En ese momento”, agregó, “me informaron que con la libreta de ahorro podría retirar mi pensión sin problema. Hoy vengo a hacer la diligencia y en taquilla me dicen que solo me pueden dar 30.000 bolívares porque no hay mucho efectivo y deben rendirlo”.

Este “mal rato”, como calificó la dama, también lo han vivido otros adultos mayores que no acudieron a las agencias bancarias el pasado 20 de febrero a cobrar el beneficio de Bs. 347.914,58.

“Tengo que estar viniendo a la agencia constantemente en la semana porque no puedo retirar la plata completa. Si no lo hago así, me fregué (risas). Sin duda, hasta los viejitos estamos viviendo las de Caín”, aseveró Nicolás Duarte, también nuevo pensionado adscrito al Banco Bicentenario.

NATURALES BS. 10.000

Además de los pensionados, la falta de efectivo en el país ha afectado a los clientes naturales. En este sentido, el Bicentenario tiene como límite máximo 10.000 bolívares para gestión de retiro.

“¿Qué hace una persona con esa miseria?”, reclamó Juan Sifontes, quien labora como motorizado.

“Esa plata se va completa en pago de estacionamiento, y si se quiere más efectivo toca venir varios días a la semana. Ya casi vivimos en las agencias bancarias. Esto es fin de mundo”, expresó el caballero.

@CamberoC23.

Lea también: