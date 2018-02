Saime promete agilizar esta semana entrega de la prórroga de pasaportes

Esta semana el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) atenderá todas las solicitudes de prórroga de pasaportes, según informó ayer el director nacional del ente, Juan Carlos Dugarte.

Las declaraciones las ofreció durante su visita en el municipio San Francisco, en estado Zulia, para supervisar la jornada especial de cedulación Ruta por los senderos de la patria, según reseña Panorama.

“Nosotros estamos en capacidad para atender a todas las personas que soliciten prorrogar su pasaporte, tenemos permanentemente un proceso de impresión de éstas prórrogas y en este momento, esta semana, vamos a dejar las colas de prórrogas en cero”, afirmó Dugarte al ser consultado por periodistas sobre el tema.

Agregó Dugarte que las solicitudes de prórroga superan las 10 mil diarias en todo el país a través de la página web del Saime, pero aclaró que se les aprobará la modalidad a aquellas personas que de verdad lo necesiten, “no se les emitirá pasaporte nuevo a quienes tienen una libreta aún con vida”.

“Las personas que tengan un pasaporte con hojas en blanco y vencido no pueden optar a uno nuevo, pueden optar es a prórroga. Ese es el problema que muchos usuarios tienen, que dicen que no quieren prórroga sino un pasaporte nuevo, no pueden optar a uno nuevo, la única forma que la persona pueda optar a un documento nuevo es que éste tenga todas las páginas llenas. (…) Tenemos un promedio de 10 mil personas diarias que se meten en la página a solicitarla, les aseguro que no hay país en el mundo que procese más de 10 mil solicitudes diarias. Nosotros lo hacemos aquí en Venezuela”, manifestó Dugarte desde la únidad móvil ubicada al lado de la Alcaldía sureña.

Hizo un exhorto a los venezolanos para que no caigan en las manos de gestores. “Nosotros los estamos atendiendo y por la página pueden acceder. Muchas veces la gente ni siquiera se mete en la página sino que acude a otra persona para que le haga el trámite”, acotó.