Cenda: Salario mínimo solo puede cubrir el 2 % de la canasta alimentaria

La Canasta Alimentaria del mes de enero 2018 tuvo un costo de Bs. 12.681.164,77 presentando una variación intermensual de 58,9%/Bs.4.700.850,75. Esta variación en números absolutos es más alta que la registrada en el mes de diciembre 2017 que fue de 108,8%/Bs.4.158.185,52.

El poder adquisitivo del salario del venezolano cae al nivel más bajo de los últimos 20 años. Con el nuevo salario mínimo: Bs, 248.510,41 apenas se puede adquirir el 2,0% de la canasta alimentaria, lo que evidencia una drástica caída en la capacidad adquisitiva del salario del venezolano.

Un trabajador necesita un mínimo de Bs. 422.705 diarios para alimentar a su familia. Por primera mes en 60 años un salario mínimo mensual es inferior al mínimo requerido por día para una familia alimentarse.

Una familia requiere de 51 salarios mínimos solo para cubrir sus gastos básicos en alimentación (tomando en consideración el nuevo SM de Bs. 248.510,41 vigente a partir del 01 enero 2018).

Aun considerando el beneficio del ticket de alimentación y dos personas trabajando, un hogar con 2 salarios mínimos y 2 ticket de alimentación (Bs. 797.510,41 x 2) un estimado de Bs. 1.595.020,82 apenas le alcanza para comprar un mercado para 4 días al mes. Y si solo hay un ingreso en el hogar escasamente le alcanza para comprar los alimentos para 2 días al mes.

En cuanto a las variaciones por rubros, los once (11) rubros que conforman la canasta alimentaria registraron incrementos significativos respecto a sus costos del mes de diciembre 2017, no obstante, los de mayor impacto en el costo total de la canasta alimentaria fueron los registrados en los rubros que contienen la proteína animal y los carbohidratos: “carnes y sus preparados”, “leche, quesos y huevos”, “pescados” y los “cereales y productos derivados”. Los aumentos en estos cuatro rubros suman Bs. 3.508.283,91, que representa el 75% del incremento registrado en el mes, el resto se distribuye en los siete rubros restantes. Variaciones en detalle por rubro:

“bebidas no alcohólicas” subió 128,9%; un aumentó de Bs. 262.766,67.

“pescados” subió 117,3%; aumentó Bs. 619.925,58 (en cifras absolutas este rubro presentó la tercera variación más alta);

“cereales y productos derivados” subió 72,8%; registrando un aumento de Bs. 611.512,33 (en cifras absolutas presentó la cuarta variación más significativa del mes);

“carnes y sus preparados” subió 72,3% (no obstante, en cifras absolutas este rubro presentó la variación más alta); un aumento de Bs. 1.632.695,00 en un solo mes;

“raíces, tubérculos y otros” (verduras) subió 64,4%; aumentó Bs. 121.446,66;

“semillas, oleaginosas y leguminosas” ( granos) subió 61,7%; registrando un incremento de Bs. 241.866,00;

“grasas y aceites” subió 42,6%; presentando un aumento de Bs. 139.209,34;

“leche, quesos y huevos” subió 36,1%; registró la segunda variación más alta en cifras absolutas; subió Bs. 644.151.,00 en un solo mes;

“azúcar y similares” : subió 31,1%; aumentó Bs. 115.991,33;

“frutas y hortalizas” subió 28,8%; registró un alza de Bs. 250.936,67;

“productos alimenticios” (mayonesa, salsa de tomate, vinagre) subió 28,0%; aumentó Bs. 60.350,17.

Entre enero 2017 y enero 2018 la canasta alimentaria (que contiene 60 productos de consumo básico) registra una variación anualizada de 2505%/con un equivalente en Bs. De 12.194.286,05.

Sin embargo, la variación anualizada en algunos rubros supera ampliamente la variación promedio, por ejemplo, el rubro “carnes y sus preparados” presenta una variación anualizada de 4.391%; “leche, quesos y huevos” con 3.823%, “pescados” con 2.701%; “frutas y hortalizas” con 2.206%; “bebidas no alcohólicas” con 2.180%; “azúcar y similares” registra una variación anualizada de 1.653%; productos alimenticios con 1.427%; “grasas y aceites” con una variación de 1.541%; “granos” (lentejas, arvejas, caraotas, frijol) con 1528% (estos productos eran muy económicos y una opción como sustitutos de las carnes, sus altos precios dejan a las familias sin alternativas frente a los altos costos de las carnes); raíces, tubérculos y otros/verduras con 1458% y “cereales y productos derivados” con 1428%.

Fallas del abastecimiento

Durante la recolección de la información que incluye las cuatro semanas del mes, se observó al igual que el mes pasado que en los establecimientos visitados un promedio de (16) productos alimenticios de los sesenta (60) que contiene la canasta alimentaria no se consiguen con regularidad: carne de pollo (entero regulado), hígado de res, café, leche en polvo completa (solo se consiguió pasteurizada de larga duración), pasta (solo se consiguió importada/Italia), arroz regulado y no regulado, harina de maíz, aceite (solo canola y maíz importado), azúcar (solo se consiguió importada/brasil); harina de trigo (solo se consiguió importada/de Italia y Brasil); margarina, mayonesa, atún enlatado al natural (más económico), sardina fresca (no se consiguió por periodo de veda ocasionalmente solo filet), refrescos y pan (regulado y no regulado). Se pudo conseguir pollo, carne de res y de cerdo generalmente en mercados populares e itinerantes y en frigoríficos; y carne de cerdo en muy pocos supermercados.

Durante los últimos meses los precios de referencia de: harina de maíz, azúcar, arroz, pasta, aceite, margarina, café, y harina de trigo utilizados para la elaboración de este informe son los de los productos importados de origen brasilero e italiano (cuyos costos son más altos), los precios regulados de productos nacionales ocasionalmente cuando se consiguió en los establecimientos formales y precios de los revendedores.

En el rubro “pescados” solo tomamos las variedades más económicos lisa, cataco, roncador, lebranche, corocoro, cojinna, picua, bonita, cazón pequeño y filet de sardina fresca (donde se pudo conseguir).

En cuanto a las hortalizas y verduras los mercados populares e itinerantes ofrecen los mejores precios, todas a Bs. 25.000,00, Bs. 30.000,00, Bs. 35.000,00 y Bs. 40.000,00 1 kg., Dependiendo de la semana del mes; pimentón y cebolla a Bs. 85.000,00, Bs. 100.000,00, Bs. 120.000,00 y 140.000,00 1kg.

Los programas sociales MERCAL Y PDVAL móviles que ocasionalmente se montaban en algunas zonas populares de la gran Caracas, fueron sustituidos a partir del mes de marzo 2016 por los llamados CLAP (comités locales de abastecimiento y producción) que consiste en la entrega de una bolsa de alimentos casa por casa o se lleva los productos a lugares públicos para que las personas retiren la bolsa.

La que vendieron en el mes de enero 2018 contenía: 2 ½ kg. de pasta, ½ kg. de lentejas, 1 kg. de caraotas negras, 1 kg. harina de maíz, 3 kg. de arroz, 1 kg. de azúcar, 1 kg. de leche en polvo, 1 mayonesa pequeña (0,190gr.), 1.8 lt. de aceite de soya; 1 salsa de tomate pequeña (0,220gr.) y 5 atunes desmenuzados medianos por un costo de Bs. 50.000,00 más 2.500,00 bolívares de flete.

La mayor parte de los productos que contiene son importados de origen mexicano solo el arroz nacional. Este es el séptimo operativo que pudimos constatar la información desde que inició el programa. Siempre la información que suministran es que se realizara cada 21 días.

