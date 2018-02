Comerciantes aseguran que no basarán su estructura de costos a tasa de cambio del Dicom

Caracas.- En horas de la tarde de este lunes el Banco Central de Venezuela (BCV) reveló que la tasa de la primera subasta del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom) fue fijada en Bs 30.987,50 por euro. Sin embargo, comerciantes y productores del país aseguraron que es un sistema que solo beneficiará al Gobierno.

Nelson Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la parroquia Santa Teresa de Caracas afirmó que la tasa de cambio del Dicom no será la nueva base para establecer los costos de los productos y su precio final.

“Todos los distribuidores y fabricantes facturan en bolívares al costo del dólar no oficial. El Dicom no va a estabilizar la economía del país. El Gobierno no tiene el pulmón suficiente para repartir divisas. Se repetiría el disfraz de las empresas de maletín. Mil euros para personas jurídicas no alcanza para levantar las producción del país. Y las personas naturales no hacen nada con 50 euros”, señaló.

Rodríguez recomendó al Ejecutivo liberar el control de cambio para aumentar la producción nacional. “Desaparecieron el Dipro a Bs 10 mil y con el Dicom a Bs 30.987,50 por euro menos se podrá producir. A muchos comerciantes del Centro los fiscalizan a cada rato y les piden bajar el costo hasta 15%”, comentó.

Alertó que si funcionarios del Gobierno determinan que el producto está vencido lo decomisan. “Si está sin permiso también se lo llevan. No dejan vender ciertos productos y deben responder los distribuidores. Muchos aunque le pongamos menos del 30% de ganancia nos obligan a bajar los precios hasta 15% por orden presidencial. Por eso la única solución el liberar el control de cambio. Solo un caucho lo venden hasta por 150 dólares”, destacó.

Mientras que el director Nacional de Consecomercio y expresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Guillermo Manosalva, explicó que tras consultar con algunos empresarios y productores pareciera que el nuevo Dicom no va dirigido a favorecer a la empresa privada.

“Solo va a levantar un poco la deteriorada economía del sector productivo gubernamental. Es una posición muy extraofical de algunos empresarios”.

Manosalva cree que hay niveles de desconfianza alrededor a la metodología del Dicom. “La participación no fue muy grande. Los que no participaron dicen que esa no es la mejor salida, si no liberar el control de cambio o decidir dolarizar la economía del país”, destacó.

Comentó que los empresarios no basarán su estructura de costos al precio de la tasa de cambio oficial. “El gobierno le permite a muchos empresarios comercializar, con permisos legales, algunos productos a precios dolarizados”, agregó.