Maduro ordenó la emisión de 100 millones de Petros y reactivó el sistema Dicom

Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este viernes que ha ordenado la emisión de 100 millones de Petro certificados con la riqueza venezolana.

“Cada Petro (criptomoneda venezolana) con un sustento de riqueza real. Cada Petro va a tener un valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana. Eso se hará en el transcurso de estos días. Serán monedas de intercambio virtual y esto debemos explicarlo mejor. En el registro de mineros del país están inscritos más de 50 mil personas. Activamos el uso de casas de cambio virtuales”, afirmó.

“Cuando los activen, los Petros, se incorporará a la minería del país”, anunció Maduro en el Primer Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores en Caracas.

También anunció que a partir de mañana se depositará el bono de Reyes Magos en las cuentas de al menos 8 millones de venezolanos, de Bs 500 mil.

“Hasta este momento se han incorporado al sistema VE QR 52.174 mujeres embarazadas. Tengan la certeza absoluta que las voy a proteger con el parto humanizado”, dijo.

Anunció que el bono de alimentación y nuevo salario mínimo ha sido cancelado en el sector público. “Así voy a estar cuidando el salario y la generación de empleos. Me declaro el protector de el futuro”, dijo.

Maduro reiteró que han avanzado en la implementación de la criptomoneda.

“Es para hacerle frente a la tiranía del dólar. Julio Borges es el responsable principal de pedir sanciones en Estados Unidos contra el país. Contra los bonos y cuentas bancarias en el mundo y contra el petróleo. Estamos en el refinanciamiento y restructruración de los pagos de la deuda externa. Es el gobierno de Donald Trump que nos persigue las cuentas. No ha podido ni podrá contra Venezuela”, informó.

“La colocación de las criptomonedas será a través de subastas. Un Petro es igual al costo de un barril de petróleo”, aseguró.

“Anunció, además, que autorizó al equipo de la vicepresidencia Ejecutiva y de Economía y Finanzas procedan a presentarle al BCV el nuevo sistema Dicom para reactivarlos con mecanismos de participación directa de todas las empresas privadas y públicas del país”.

Eso permitirá aceptar las remesas internacionales. “Son los que envían remesas crecientes a los familiares en el país. El Dicom amerita una actualización, hace falta mejorar y cambiar algunas leyes con la Asamblea Nacional Constituyente. Esto es para derrotar la guerra de Dolar Today”.

“La próxima semana reactivaremos el Dicom”, precisó

Firmó, además, La Ley Contra la Guerra Económica, para enviarla a la Asamblea Nacional Constituyente. “Estamos en mejores condiciones que en 2016”, manifestó.

Explicó que la ley permitirá hacer nuevas contrataciones, importaciones y demás procesos administrativos en el país.

Agregó que el lunes estarán depositando el 100% del fondo económico para obras en las regiones del país.

Más sanciones

Maduro rechazó las nuevas sanciones contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por parte de los Estados Unidos.

“Es sencillamente repugnante la posición de la vocera de los Estados Unidos. La Fuerza Armada no obecede a los imperialistas. Tengo la paciencia al límite con el gobierno de Donald Trump, no voy a aceptar una más, se me agotó la paciencia. No vamos a aceptar más abusos del gobierno de los Estados Unidos”, alertó Maduro.

Agregó que debe atenderse el contrabando brutal hacia Aruba, Curazao y Bonaire. “He ordenado la inmediata toma de todos los puertos y aeropuertos donde se hace intercambio con estos tres sitios. Desde hoy y durante 72 horas se cierran todas las comunicaciones a estas tres islas para reestructurar las relaciones. Se llevan el oro, cobre, alimentos y demás productos del país. Generan un daño económico para beneficio de 4 mafias. Tienen todas las garantías los turistas que están allá y acá”, alertó.

“Tomamos los puertos de Sasarina, Guananao, Las Piedras San José de la Costa y Tucacas”, dijo.