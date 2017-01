Vicente Bello: Lapsos ya no dan para que elecciones regionales sean este semestre

Últimos comicios de este tipo fueron convocados con casi un año de antelación

Termina el mes de enero y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no presenta el cronograma para las elecciones regionales, por lo que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advierte que los lapsos ya no dan para celebrar estos comicios a finales de junio como lo anunció Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral.

El 18 de octubre de 2016, la rectora informó al país que la elección de gobernadores y diputados de los consejos legislativos serían para finales del primer semestre de 2017, pero expertos electorales concuerdan en que el tiempo ya no alcanza para todos los pasos que implica el proceso que precede a este tipo de sufragios.

“Las regionales ya no se podrán realizar en este primer semestre porque el CNE no ha iniciado todo el conjunto de actividades necesarias para ello. La experiencia nos dice que los lapsos no dan. Podemos decir claramente que antes de que finalice junio, no se podrán efectuar las regionales”, declaró Vicente Bello, coordinador electoral de la MUD, en entrevista con La Verdad.

Normalmente, estas jornadas electivas las anuncian con cerca de un año de antelación. Los últimos comicios regionales del 16 de diciembre de 2012, y con la misma Ley Orgánica de Procesos Electorales, fueron notificados el 20 de septiembre de 2011. Los convocaron formalmente el 29 de marzo de 2012, es decir, con ocho meses y medio de anticipación.

