Uzcátegui: Empresarios no tienen capacidad productiva para pagar un aumento salarial integral

Caracas.- Los empresarios no tienen capacidad productiva para pagar un incremento salarial integral de más de 200 mil bolívares, porque el sector está deprimido no tienen producción y además enfrenta una política de Estado de controles que frena su desarrollo, pero reconocen que este aumento, en los términos que posiblemente sean establecido, no cubre las necesidades básicas de la población venezolana porque la canasta básica ronda el millón de bolívares.

Así lo manifestó la Secretaria Ejecutiva de Consecomercio María Carolina Uzcátegui, fuerte candidata a presidir este organismo en los próximos dos años, autoridades que se van a elegir en la 47° Asamblea Anual del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios ,Consecomercio, que se realizará los días 4 y 5 de mayo en la Isla de Margarita, informó en un comunicado.

Explicó Uzcátegui que el sector comercial y de servicio no está produciendo, ni vendiendo, no hay productos en los anaqueles, además enfrenta una cantidad de controles impuestos por el gobierno. “Nos supervisan, confiscan la mercancía sin ningún tipo de autorización, de una manera completamente discrecional y cada día nos pechan más con multas sin motivos y razón”.

Dijo estar consciente que el pueblo merece salariaos dignos, recuperar su poder adquisitivo de su salario, pero que los empresarios deben tener también la capacidad de poder dar ese poder adquisitivo, y eso solo se logra produciendo, llenando de nuevo los anaqueles de los comercios, teniendo productos que vender en una economía sana sin distorsiones.

“En ninguna parte del mundo se ha visto un país cuya economía esté basada en controles y que sea exitoso. Estamos estancados e incapacitados de pagar cualquier aumento salarial. Ya no solo es el problema de la producción nacional, sino que tampoco las importaciones se están realizando y el gobierno ha monopolizado todas las importaciones, es decir no tenemos ni productos nacionales, ni importados que vender y cuando por fin logramos productos importados , entonces viene el SUNDDE y nos confisca , obliga a vender incluso por debajo del costo del producto, a bajar los precios, por debajo del precio de costo y por supuesto eso lleva a la quiebra, a la descapitalización a cualquier comerciante”.

Indicó que el sector comercio es uno de los más deprimidos frente a la aguda crisis que vive el país, por una parte los controles, la falta de producción nacional y divisas para importación y por la otra la violencia que han sido objeto con los saqueos. Sostiene que la violencia no es la solución a los problemas y mucho menos cuando son atacados los comerciantes que son los que están más cerca de la comunidad, los que proveen al ciudadano común.

“Quien ataca y saquea un comercio son precisamente personas que no tiene conciencia del daño colateral que puede traer la destrucción de esa unidad comercial , porque al saquear un comercio es muy difícil que pueda volver abrir su Santamaría, se pierden puestos de empleo, la posibilidad que en tu comunidad esa persona siga suministrando los bienes que estaba ofreciendo”.

Advirtió que es urgente que se restituya el Estado de Derecho, que los cuerpos policiales del Estado se encargue de apresar al delincuente, porque los que saquean no es pueblo. “Los actos vandálicos que se han visto en los últimos días no son personas que tiene una necesidad de alimentos o productos. Saquear una licorería no es necesidad y eso fue lo que vimos en el Valle”.

Sobre el control de cambio dijo que esta medida con más de 14 años de vigencia solo ha servido para que quienes estén cercanos al gobierno reciban una divisa preferencial y el resto del país se vea obligado a acudir al mercado cambiario paralelo para obtener medicinas y alimentos.

“Es un control que ha demostrado que es completamente fracasado, que solo ha beneficiado a sectores cercanos al gobierno, un grupo selecto corrupto que pueden tener las divisas preferenciales y luego vender a precios exorbitantes”.

Entre los planes conjuntamente con el equipo que representa Fuerza Empresarial para presidir Consecomercios 2017-2019, tiene previsto exigir la normalización del sector productivo del país. Considera fundamental hacer una revisión del Código de Comercio que data de 1960, que debe ser reformulado y adaptarlo a los nuevos tiempos, así como las leyes que rigen al sector, hasta las ordenanza de los municipios que en muchas oportunidades pechan al pequeño comerciante con tasas hasta del 70 por ciento de sus ganancias.

“Nuestra propuesta es prepararnos para la Venezuela que viene y ese cambio va a venir. Estamos en una transición. Venezuela debe ir hacia la recuperación de la democracia y de la normalidad. Hacia un modelo económico acorde a las realidades actuales del mundo. Nosotros tenemos que prepararnos tenemos que hacer una revisión exhaustiva de nuestro marco legal, esa debe ser la base para nosotros diseñar lo que va a ser nuestra propuesta de Consecomercio que queremos de cómo debe desarrollarse el comercio en los tiempos por venir “.

Sostiene que los venezolanos deben ver más allá de la coyuntura actual, mirar hacia una Latinoamérica que esta funcionando y evolucionado de manera diferente, donde los esquemas del comercio han cambiado, por ejemplo, el comercio electrónico en el país ha roto un montón de paradigmas. “El sector privado venezolano está listo para ese progreso y bienestar y el sector comercio y los empresarios también”.

