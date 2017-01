TSJ rechaza abandono del cargo del Presidente y amenaza con cárcel a diputados opositores

Estudian aplicar misma norma que puso tras las rejas a exalcaldes Scarano y Ceballos

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible un recurso introducido por la bancada oficialista a la Asamblea Nacional en la que se pide declarar la nulidad del abandono del cargo del Presidente declarado por el Parlamento.

La corte considera que es “materia ya juzgada”, en referencia a su pronunciamiento sobre la declaración de responsabilidad política del jefe de Estado y su exigió a la AN para que se abstenga de proseguir con dicho procedimiento. A juicio del TSJ, el abandono del cargo es una continuación del llamado “juicio político” a Maduro y un nuevo desacato del Legislativo a su orden previa.

Por ello, la cabeza del Poder Judicial, según reseña Crónica Uno, denunció que la “clara, manifiesta y abierta (…) rebeldía” de la AN a sus decisiones busca “alterar la estabilidad de la Nación” y por ello anunció que estudiará aplicarle a los opositores que la integran lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Dicha norma establece: “Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses”. Esta disposición fue la que la Sala le aplicó en 2014 a los entonces alcaldes de San Cristóbal (Táchira) y San Diego (Carabobo), Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente; para destituirlos y ponerlos tras las rejas por las protestas que ese año sacudieron al país.

Para la Sala Constitucional, es público y notorio que el presidente Nicolás Maduro está en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, por lo que los argumentos de la AN para declarar el abandono del cargo no son válidos. Esa condición, interpreta el TSJ, solo si ” de forma voluntaria, injustificada, absoluta y permanente (…) se separe de forma física del cargo que ostenta y por tanto no realice las funciones inherentes al mismo”.