Trump: EE.UU. debe fortalecer su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón sobre bombas

Comentario del presidente electo rápidamente generó polémica

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que su país “debía fortalecer y expandir su capacidad nuclear hasta que el mundo entre en razón sobre las bombas”.

Este comentario emitió mediante su cuenta de Twitter y rápidamente generó polémica, sobre todo en Estados Unidos.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2016