Trump: Corea del Norte no desarrollará arma nuclear que alcance EE.UU.

Criticó que China “no ayude” con situación norcoreana

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Corea del Norte no podrá desarrollar un arma nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos. “¡No pasará!”, advirtió en su cuenta de Twitter.

El empresario devenido en político, que asumirá la presidencia de su país el 20 de enero, criticó que China “no ayude” con el problema norcoreano, a la vez que “se lleva cantidades masivas de dinero y riqueza de Estados Unidos en un intercambio unilateral”.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2017