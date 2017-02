Trabajadores de complejo hotelero ocuparon sus instalaciones para exigir ajustes salariales

Caracas.- Trabajadores de Complejo Turístico Caribbean Beach, ubicado en el kilómetro 59 de la Carretera Morón – Coro, Tucacas, estado Falcón, tomaron esas instalaciones para exigir que la empresa los reenganche y les pague sus salarios y otros beneficios laborales, informó Francisco García, presidente de la Central de Trabajadores de la entidad.

Explicó que el 16 de diciembre de 2016 la empresa despidió a 84 trabajadores que alzaron su voz para exigir que les ajustaran el salario mínimo y el bono de alimentación decretados por el Ejecutivo Nacional. “Los trabajadores solicitan el ajuste salarial y del bono alimenticio, y por esta razón deciden despedirlos”.

Señaló que la empresa no quiso acatar los aumentos legales y, en consecuencia, los afectados acudieron al Ministerio del Trabajo, institución que solicitó a la compañía hotelera y de prestación de otros servicios el reenganche, pago de salarios y otros beneficios a los 84 trabajadores.

García relató que la medida fue notificada en dos oportunidades a la empresa, pero no fue acatada. “El ministro de trabajo, Francisco Torrealba, envió a dos funcionarios al complejo turístico para ejecutar de forma forzosa el reenganche de los trabajadores este 17 de febrero. No obstante, ese día los gerentes se fueron y no atendieron a los funcionarios. Eso provocó que los trabajadores ocuparan temporalmente las instalaciones de la empresa, como lo estipula el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo”.

Los empleados permanecen en las instalaciones del Complejo Turístico Caribbean Beach desde el 17 de febrero. Al lugar solo acuden algunos administradores que no ofrecen respuesta al personal.

García indicó que ahora están solicitando al Ejecutivo que se nombre una Junta Administradora especial para resolver el problema y poner a la empresa en funcionamiento lo antes posible, con los trabajadores y el patrono como representante de sus intereses.

Agregó que la empresa le presta servicio de condominio a 800 apartamentos ubicados dentro del complejo turístico. “Todos dependen de su funcionamiento”.

La gerencia del lugar no pudo contactarse.