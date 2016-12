Torrealba: No hay horizonte electoral a la vista

Insistió en que urge reestructurar la MUD

El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba reconoció que la coalición cerró 2016 con un balance “crítico” que la lleva a una reestructuración más que necesaria. Plantea la definición de propósitos y la presentación de un proyecto nacional. Aseveró que “en la oposición venezolana todo el mundo hace falta”.

En entrevista para el diario Panorama, reafirmó que se debe definir los propósitos comunes, y que “la Unidad no puede seguir siendo en función de metas electorales, porque no hay horizonte electoral a la vista”. “Por eso el tema de las compulsiones de los precandidatos y esas cosas por el estilo, que pueden ser muy legítimos, pero no son pertinentes (…). La Unidad no puede darse en torno a tarjetas, a nombres, sino a propósitos. Tiene que plantearle al país el proyecto de reconstrucción nacional, el modelo de transición político que queremos y el Gobierno de Unidad que haga posible ambas cosas”, dijo.

