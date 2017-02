Sundde fiscalizó y verificó el abastecimiento de harina de trigo en 32 panaderías de Caracas

Con el objetivo de verificar la producción del pan francés, canilla y campesino, funcionarios de la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) se desplegaron, este miércoles en treinta y dos (32) panaderías de trece (13) zonas de la ciudad de Caracas donde además se verificó la distribución de la harina de trigo a estos establecimientos.

Panaderías de reconocido nombre como Los Arcos, Plinio, La Flor de Capuchinos, Los Robles, La Flor del Navideño, Lara, El Rincón de Pablo, Dimary Bakery, La Croisantina, Picadilly entre otras, son algunas de las que compone el grupo fiscalizado este miércoles, donde se ha verificado también los niveles de inventario de materia prima, con reporte directo al Comando de Abastecimiento Soberano presidido por el G/J Vladimir Padrino López.

Durante el recorrido realizado por el equipo de prensa de la SUNDDE en los establecimientos, se certificó la producción del producto al tiempo que usuarios como el señor Edwin Sanabria solicitó a las autoridades mantener la presencia de los funcionarios “porque muchas veces algunas panaderías no producen el pan más económico, y eso hace que quienes no contamos con un suficiente poder adquisitivo no podamos comprarlo”.

El señor Mario Serrano insistió que debe mantenerse el abastecimiento de la harina de trigo para que haya pan y los ciudadanos pueda acceder a este importante rubro tan necesario para la alimentación de la familia venezolana.

