Stalin González respaldó que se declare el abandono de cargo de Maduro

El nuevo jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, Stalin González, respaldó la decisión de declarar el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, debido a que —a su juicio— Venezuela vive actualmente la peor crisis económica.

“Cualquier cosa en este país no funciona, qué hace el Gobierno y para que está. La gente va al mercado y no consigue lo que necesita, sale y puede ser víctima de la inseguridad, llegas a tu casa y no hay agua o se fue la luz; no hay transporte. Para qué quiere Nicolás Maduro seguir gobernando”, consideró.

González manifestó que mantiene una buena relación con Héctor Rodríguez, lo cual espera que ayude a destrancar el juego político en Venezuela. “Este país necesita de acuerdos y de un ejercicio de la política. No se puede seguir execrando al que habla con el rival. Cada de uno de nosotros representa una parte del país que piensa algo distinto”.

“Ni ellos pudieron acabar con la oposición en 17 años ni nosotros pensamos que podemos acabar o cambiar el chavismo en un año, año y medio“, añadió.

Con información de Unión Radio