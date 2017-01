Stalin González: El lunes la AN aprobará el abandono del cargo del Presidente

Diputado dijo que Maduro “en realidad no ejerce el cago”

Este viernes el jefe de la bancada opositora, Stalin González, aseguró que en la sesión prevista para este lunes 9 de enero será aprobado el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro.

“Este lunes se discutirá y aprobará el abandono de cargo del jefe de Estado, Nicolás Maduro, con la intención de abrir la posibilidad a que se celebren elecciones. Si bien físicamente Maduro está ahí, en la realidad no ejerce el cargo”, dijo en entrevista para Unión Radio.

“Hoy Venezuela vive la peor crisis económica, de inseguridad, en los servicios públicos y escasez. Cualquier cosa en este país no funciona. ¿Qué hace el Gobierno y para que está? La gente va al mercado y no consigue lo que necesita, sale y puede ser víctima de la inseguridad, llegas a tu casa y no hay agua o se fue la luz; no hay transporte. ¿Para qué quiere Nicolás Maduro seguir gobernando?”, cuestionó.