Soteldo: Solo el CNE puede decidir si hay elecciones este año

Diputado desmintió que exijan Carnet de la Patria para obtención de beneficios públicos

El diputado a la Asamblea Nacional Luis Soteldo (PSUV, Portuguesa), considera que solo el Consejo Nacional Electoral puede decidir si se realizan procesos electorales este año.

“En cuanto a las elecciones, hay que esperar a que el CNE decida cuando se realizarán. Creo que la mayoría de los ciudadanos quiere que se mejore la economía y encapsularnos en la realización de un debate sobre si se hacen o no las elecciones nos haría perder tiempo que serviría para impulsar la nueva economía productiva que necesitamos”, opinó Soteldo este viernes en una entrevista ofrecida a Venevisión.

Luis Soteldo, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa, aclaró que los ciudadanos pueden ser beneficiados por las políticas sociales del gobierno nacional aunque no tengan el carnet de la patria. “La diferencia en que no lo tengan, es que el Ejecutivo no sabrá cuáles son sus necesidades”, acotó

Con información de El Nacional.