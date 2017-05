Sindicatos exigen que bono de alimentación sea salario

Desmienten que pago en efectivo del ticket implique que trabajadores ganen más

La medida del Gobierno de que los patronos cancelen en efectivo el monto del ticket de alimentación a los trabajadores no resuelve el problema de la pérdida del poder adquisitivo del ingreso, afirmaron dirigentes sindicales, por lo que exigieron que el bono pase a ser salario.

“El presidente Nicolás Maduro estableció que el bono alimentario sea el monto mayor del ingreso total del trabajador, error que busca paliar con el ticket en efectivo”, afirmó Igor Lira, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de las Telecomunicaciones.

El sindicalista recalcó que el pago en efectivo, tarjeta electrónica o talonarios de ticket no oculta el hecho de que ese monto no es salario y, por tanto, no incide en las prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y caja de ahorro, entre otras incidencias laborales.

Lira aclaró que los trabajadores desempleados e informales no son beneficiarios de los aumentos del salario mínimo y del ticket alimentación. Según cifras de las organizaciones sindicales, 2,1 millones y 6,3 millones de personas no tienen trabajo y/o están en el sector informal.

Marlene Sifontes, coordinadora del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), indicó que a los trabajadores se les depositará en su cuenta de nómina más dinero en efectivo, pero “eso no significa que están ganando más, como quiere hacer creer el Gobierno”.

