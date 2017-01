“Si no se convoca a regionales en dos semanas, no podrán realizarse en primera mitad del año”

Vicente Bello alertó sobre posible unión con comicios municipales

Han transcurrido 17 días de 2017 y, hasta ahora, el Poder Electoral no ha convocado las elecciones regionales. Vicente Bello, representante de la oposición ante el organismo comicial, advirtió: “Si no se convocan antes de febrero, no habrá elecciones regionales en el primer semestre como anunció el Consejo Nacional Electoral el año pasado”.

Bello indicó que el CNE no puede convocar elecciones sin constatar la disponibilidad y los costos de papel, así como otros procedimientos operativos y requerimientos para los comicios.

“Con esta situación, no podrá cumplirse el anuncio de Tibisay Lucena de que las elecciones serían a más tardar en junio. No se sabe si el CNE, o el Gobierno, que es el que decide, están planteado hacer una sola jornada para unir las elecciones regionales con las municipales”, dijo.

